Probabili formazioni/ Milan Inter: Bakayoko titolare nella mediana rossonera?

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Milan Inter: la partita di San Siro, affascinante e atteso derby della Madonnina, si gioca alle ore 20:30 per la ventottesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019 e vale per il terzo posto in classifica, con i rossoneri che nelle ultime giornate – avendo vinto cinque partite consecutive, l’ultima in casa del Chievo – hanno operato un sorpasso che sembrava fuori questione solo poco tempo fa. I rossoneri hanno trovato la quadratura del cerchio, uno straordinario attaccante in Piatek e una formazione che ormai viaggia a memoria; c’è addirittura la possibilità di dare fastidio al Napoli in chiave secondo posto ma intanto bisogna blindare la qualificazione alla prossima Champions League, cosa che naturalmente interessa anche a un’Inter che si è rimessa in corsa con la vittoria contro la Spal ma che, come già accaduto nelle ultime stagioni, nel girone di ritorno ha perso smalto e punti importanti. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita studiamo quali sono dubbi e certezze dei due allenatori per questo derby, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Milan Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste dalla Snai per il derby Milan Inter ci parlano di un grande equilibrio: mezzo punto di differenza tra i valori assegnati all’eventualità della vittoria rossonera (segno 1) e all’ipotesi del successo nerazzurro (segno 2) che vi farebbero guadagnare rispettivamente 2,45 e 2,95 volte la somma messa sul piatto. Per quanto riguarda invece l’ipotesi del pareggio, il segno X vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,15 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE SCELTE DI GATTUSO

Milan Inter vede partire la squadra di Gennaro Gattuso con i soliti noti: l’unico ballottaggio aperto, salvo sorprese, riguarda la mediana dove Lucas Biglia è tornato in grande stile (e ha anche segnato al Bentegodi), ma Bakayoko nel frattempo si era ritagliato uno spazio da titolare e dunque dovrebbe operare come perno davanti alla difesa, con il consueto supporto di Kessie e Paquetà (sempre più centrale nel progetto rossonero) che saranno le due mezzali. Per il resto, Calabria torna a destra con Ricardo Rodriguez che invece agirà sulla corsia sinistra, in mezzo giocano Musacchio e Alessio Romagnoli con Caldara che invece è tornato a disposizione ma dovrebbe partire ancora dalla panchina. Il tridente offensivo vedrà la presenza del già citato Piatek come prima punta; sicura la maglia per Suso che si allargherà sulla destra, dall’altra parte sono scese leggermente le quotazioni di Calhanoglu ma il turco resta uno dei pupilli del suo allenatore e, in una partita così delicata, sembra palese che la spunterà sulla concorrenza di Castillejo.

I DUBBI DI SPALLETTI

Luciano Spalletti deve affrontare Milan Inter con infortuni che gli accorciano la rosa: in difesa Vrsaljko ha già chiuso la sua stagione e dunque a destra gioca D’Ambrosio, con Asamoah che agisce sulla corsia opposta e la coppia dei centrali che invece sarà formata da De Vrij e Skriniar, senza alcuna sorpresa. In mediana tenta il recupero al 100% Brozovic: qualora il croato non dovesse farcela (andando in panchina) in cabina di regia andrà Borja Valero (favorito su Gagliardini), con Matias Vecino che in ogni caso completerà la cerniera a due a protezione del reparto arretrato. Il caso legato a Mauro Icardi non si è ancora chiuso: Lautaro Martinez ha un’altra occasione e proverà a risultare decisivo nel derby – cosa che gli farebbe guadagnare grande prestigio tra i tifosi che già lo hanno “adottato”, sulle corsie nessun dubbio circa la presenza di Politano e Perisic mentre come trequartista dovrebbe esserci Joao Mario, anche perchè Nainggolan non recupera e Borja Valero, anche in caso di titolarità di Brozovic a centrocampo, partirebbe alle spalle del portoghese.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 8 Suso, 19 Piatek, 10 Calhanoglu

A disposizione: 25 Reina, 12 A. Conti, 20 Abate, 33 Caldara, 17 C. Zapata, 93 Laxalt, 23 Strinic, 18 Montolivo, 21 Lucas Biglia, 4 José Mauri, 11 Borini, 63 Cutrone, 7 Castillejo

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Bonaventura

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 77 Brozovic, 8 Vecino; 16 Politano, 15 Joao Mario, 44 Perisic; 10 L. Martinez

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Cédric Soares, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 14 Nainggolan, 11 Keita B.

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Vrsaljko, Miranda



