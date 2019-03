Probabili formazioni Napoli Udinese/ Quote, difesa decimata per i friulani (Serie A)

Nelle probabili formazioni di Napoli Udinese studiamo le scelte per la partita che, allo stadio San Paolo, è valida per la ventottesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. La squadra di casa, reduce dalla trasferta di Salisburgo in Europa League, è ormai lontanissima da uno scudetto diventato impossibile da prendere e proverà dunque a difendere il suo secondo posto dagli assalti delle due squadre milanesi e della Roma, che si sono pericolosamente avvicinate. L’Udinese invece deve salvarsi: dopo aver perso nettamente sul campo della Juventus vuole tornare a fare punti sapendo che, per quanto sia difficile, ci dovrà provare anche oggi per aumentare il distacco dal Bologna, l’avversaria sulla quale attualmente deve fare la corsa. Andiamo dunque a valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio San Paolo, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Napoli Udinese le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano un vantaggio netto da parte della squadra di casa: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,25 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 11,00 volte la puntata che è sul segno 2, per il successo esterno dei friulani. Il segno X identifica il pareggio, e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 6,00 volte la cifra investita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

GLI 11 DI ANCELOTTI

Per Napoli Udinese Carlo Ancelotti dovrebbe tornare a schierare i suoi titolari, a differenza di quanto fatto a Reggio Emilia: tra i pali torna Meret che era squalificato domenica scorsa, in difesa spazio a Nikola Maksimovic al fianco di Koulibaly con Malcuit e Mario Rui che sono favoriti sulla concorrenza (Hysaj e Ghoulam) per agire come terzini. A centrocampo in cabina di regia dovrebbe operare Fabian Ruiz, che avrà come suo partner nel settore nevralgico del campo un Allan ancora indispensabile. Dal primo minuto dovrebbero esserci anche Callejon e Zielinski, pur se Ounas e Verdi sperano di avere un’altra occasione vista la situazione di classifica; l’ex del Bologna potrebbe giocare anche come seconda punta in appoggio a Milik o a Mertens, dunque prendendo il posto di Lorenzo Insigne, che non sarà a disposizione dello stesso Ancelotti perché vittima di un risentimento muscolare che potrebbe anche lasciarlo a lungo in panchina.

LE SCELTE DI NICOLA

Per Davide Nicola schierare la sua squadra in Napoli Udinese è decisamente più complicato: in difesa infatti mancano sia Nuytinck che Opoku, e allora Wilmot dovrebbe agire come centrale di sinistra con Troost-Ekong schierato in posizione centrale e De Maio che sarà invece sul centrodestra. In porta gioca Musso, a centrocampo conferma per i tre che solitamente sono titolari e cioè Mandragora, che sarà il playmaker arretrato, Fofana e De Paul che arretra la sua posizione solo in caso Pussetto dia risposte positive, altrimenti l’argentino sarà trequartista e in mediana potrebbe trovare posto Sandro. Sulle corsie esterne scalpitano Stryger Larsen e Zeegelaar: entrambi sono favoriti su Ter Avest che dunque si accomoderà in panchina, insieme a Lasagna che ancora una volta dovrebbe partire alle spalle di Okaka nelle gerarchie del ruolo di prima punta ma, come già detto, se la gioca in caso Pussetto dovesse essere costretto a dare forfait.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Ni. Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 14 Mertens

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 13 Luperto, 31 Ghoulam, 11 Ounas, 9 Verdi, 34 Younes

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Raul Albiol, Chiriches, Diawara, Insigne

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost-Ekong, 24 Wilmot; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 90 Zeegelaar; 23 Pussetto, 7 Okaka

A disposizione: 88 Nicolas, 27 Perisan, 18 Ter Avest, 13 Ingelsson, 30 Sandro, 91 Teodorczyk, 15 Lasagna, 14 Micin, 41 Bocic

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: Opoku

Indisponibili: Samir, Nuytinck, Barak, Behrami, D’Alessandro



