Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (oggi 17 marzo 2019)

Ci attende un’altra domenica all’insegna di alcuni importanti risultati di Serie A da scoprire, dalla capolista Juventus all’ora di pranzo fino al Derby di Milano, piatto forte della serata a San Siro. Tra venerdì e ieri sono già stati giocati ben quattro anticipi della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, oggi dunque restano le ultime sei partite per completare il turno che precede la sosta per le Nazionali – ecco perché non ci saranno posticipi lunedì. Si comincia alle ore 12.30 con Genoa Juventus con i bianconeri reduci dall’impresa di martedì, poi le tre partite delle ore 15.00 saranno Atalanta Chievo, Empoli Frosinone e Lazio Parma, infine avremo i due posticipi che saranno alle ore 18.00 Sassuolo Napoli e alle ore 20.30 Milan Inter, chiusura di lusso con un derby che sarà importantissimo per la classifica in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

RISULTATI SERIE A: IL DERBY DI MILANO

Detto che a questo punto dell’anno i risultati di Serie A sono quasi tutti molto importanti – per fare un esempio, guai a sottovalutare un Empoli Frosinone delicatissimo in ottica salvezza -, è chiaro che Milan Inter si merita la copertina e qualche riga di approfondimento. In classifica l’equilibrio è quasi perfetto: 51 punti per il Milan e 50 per l’Inter, la lotta per il terzo posto potrebbe anche essere solo simbolica, ma di certo per entrambe sarebbe fondamentale restare fra le prime quattro. In questo periodo sta meglio il Milan, che ha trovato identità e compattezza e sa vincere anche partite in cui non entusiasma; all’Inter invece sta succedendo di tutto, in campo e pure fuori, ma il derby è l’occasione perfetta per tornare a sorridere e tornare in pole position verso la prossima edizione della Champions League. Lo spettacolo dello stadio Giuseppe Meazza poi è sempre meraviglioso, dunque stasera sarà in ogni caso una partita da non perdere.

RISULTATI SERIE A, 28^ GIORNATA

Ore 12.30

Genoa Juventus

Ore 15.00

Atalanta Chievo

Empoli Frosinone

Lazio Parma

Ore 18.00

Sassuolo Napoli

Ore 20.30

Milan Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Napoli 57

Milan 51

Inter 50

Roma 47

Torino, Atalanta 44

Lazio*, Sampdoria 42

Fiorentina 37

Parma 33

Sassuolo 32

Genoa, Cagliari 30

Spal 26

Udinese* 25

Empoli 22

Bologna 21

Frosinone 17

Chievo (-3) 10

* una partita da recuperare



