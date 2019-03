Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (oggi 17 marzo 2019)

Ci attende un’altra domenica ricca di risultati di Serie B da scoprire, secondo il menù ormai tradizionale per il campionato cadetto nel giorno festivo per eccellenza. Infatti oggi, domenica 17 marzo 2019, ci attendono tre partite della ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019, per completare il turno che precede la sosta per le Nazionali e che di conseguenza non avrà posticipi al lunedì. Gli orari sono quelli ormai abituali per il campionato in corso: si comincia alle ore 15.00 con le partite Palermo Carpi e Venezia Cremonese, mentre alle ore 21.00 il posticipo Crotone Lecce ci darà la classifica definitiva al termine di questo turno, ricordando che la sosta non sarà totale perché sabato prossimo avremo il recupero di Ascoli Lecce, grazie al quale il quadro delle prime 29 giornate sarà completo.

RISULTATI SERIE B: FOCUS SUL PALERMO

Detto che in questa giornata è la capolista Brescia a dover osservare il turno di riposo, ecco che fra i risultati Serie B attesi per oggi assumerà proprio per questo motivo una particolare importanza quello del Palermo, che nel pomeriggio ospiterà il Carpi allo stadio Renzo Barbera. La differenza in classifica fra le due compagini è netta, dal momento che gli emiliani sono il fanalino di coda, di conseguenza ecco che questa sulla carta è la partita perfetta per il Palermo per accorciare ad un solo punto la distanza in classifica del Brescia, tra l’altro a parità di partite disputate dal momento che il Palermo ha già riposato. La certezza dunque è che stasera il Brescia sarà ancora la capolista della classifica di Serie B, che però è cortissima come da tradizione. Di conseguenza per il Palermo questo non è il momento per fare calcoli: la partita di oggi è da vincere se si vuole salire in Serie A, per i rosanero di conseguenza sarà un importante esame di maturità.

SERIE B, 29^ GIORNATA

Ore 15.00

Palermo Carpi

Venezia Cremonese

Ore 21.00

Crotone Lecce

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 50

Palermo, Verona 46

Pescara 45

Lecce 44

Benevento 43

Perugia 41

Cittadella 40

Spezia 37

Salernitana, Cosenza 34

Ascoli 32

Cremonese, Livorno 30

Venezia, Foggia (-6) 27

Crotone 26

Padova 23

Carpi 22



