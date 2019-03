Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate diretta gol live score dei match (17 marzo)

Il terzo campionato italiano torna sotto ai riflettori e oggi domenica 17 marzo siamo in attesa di conoscere i risultati di Serie C che ci arriveranno dai tanti campi impegnati in questa 31^giornata. Saranno infatti il girone B e il girone C a fare da protagonista e il programma dei match è ovviamente fittissimo nonostante alcune defezioni ben note: di certo lo spettacolo oggi non mancherà. Dobbiamo infatti ricordare che ormai mancano pochi turni nel campionato regolare e presto si accenderanno in play off promozione come i play out per evitare la retrocessione al quarto campionato italiano: sarà quindi importante mettere in cassaforte più punti possibile per perseguire l’uno o l’altro obiettivo. Prima di considerare da vicino il programma di ogni girone ricordiamo solo che è stato annunciato da tempo il rinvio della partita tra Fano e Fermana per problemi di ammodernamento allo stadio Mancini. Andiamo quindi a vedere quali saranno le partite e i risultati di Serie C più attesi di questa 31^ giornata.

IL GIRONE B

Programma incompleto per i risultati di Serie C per il girone B, visto che è stato fissato solo per domani sera il posticipo tra Pordenone e Monza: non di meno non saranno certo poche le partite che sono state messe in calendario per questa domenica. Si partirà quindi alle ore 14,30 con Vis Pesaro Sudtirol e mentre alle ore 16.30 è atteso il fischio d’inizio di ben 6 partite dove spicca senza dubbio la sfida tra Vicenza e Triestina, con gli ospiti a caccia di punti pesanti per provare ad agganciare la capolista Pordenone, che ha pure vinto l’ultimo scontro diretto.

IL GIRONE C

Non meno importante il calendario per i risultati di Serie C del girone C: qui il primo fischio d’inizio si udirà però già alle ore 14,30. A quell’ora avranno quindi luogo ben 8 incontri, e tra questi merita sicuramente spazio a parte l’incontro tra Catania e Juve Stabia, che vede in campo il club gialloblu, capolista nella graduatoria del gruppo con ben 63 punti, ma di ritorno dal pari con la Cavese. Il calendario di questa appassionante domenica poi si chiuderà con il match tra Vibonese e Rende, previsto invece per le ore 18,30.

RISULTATI SERIE C

GIRONE B

14:30 Vis Pesaro-Südtirol

16:30 FeralpiSalò-Sambenedettese

16:30 Giana Erminio-Gubbio

16:30 L.R. Vicenza-Triestina

16:30 Rimini-Ravenna

16:30 Teramo-Virtus Verona

16:30 Ternana-Imolese

CLASSIFICA SERIE C

Pordenone 61

Triestina 51

Feralpisalò 50

Imolese, Monza 47

Sudtirol 46

Ravenna 45

Fermana 43

Vicenza 40

Sambenedettese 39

V Pesaro, Ternana 35

Teramo, Gubbio 34

Renate, Rimini 32

Giana Erminio 30

Albinoleffe, V Verona, Fano 29

GIRONE C

14:30 Bisceglie-Siracusa

14:30 Casertana-Viterbese

14:30 Catania-Juve Stabia

14:30 Cavese-Paganese

14:30 Rieti-Catanzaro

14:30 Sicula Leonzio-Monopoli

14:30 Virtus Francavilla-Trapani

18:30 Vibonese-Rende

CLASSIFICA

Juve stabia 63

Trapani 61

Catania 54

Catanzaro 51

Monopoli, Casertana 40

Potenza 39

Vibonese, V Francavilla 39

Viterbese, Cavese, Rende 36

Sicula leonzio 35

Rende 33

Bisceglie 27

Siracusa, Rieti 25

Paganese 12



