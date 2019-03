Risultati Serie D/ Classifica dei gironi e live score delle partite (17 marzo 2019)

Questa domenica 17 marzo i riflettori si accendono nuovamente sul quarto campionato italiano e sono tanti gli appassionati impazienti di conoscere quali saranno i risultati di Serie D che ci arriveranno oggi per i nove gironi in cui è stato diviso il campionato. Va però ricordato che non è solo la stagione regolare che impegna i protagonisti della Serie D: una selezione di giovani giocatori infatti sta prendendo parte anche al prestigioso Torneo di Viareggio e pure non con risultati eccezionali al momento. Il torneo è però ben lungo e di certo i beniamini della quarta serie del calcio italiano potrebbero regalarci ancora qualche emozione. Tornando però ai risultati di Serie D che ci attendono questa domenica è tempo di andare a vedere che sta accadendo, gruppo per gruppo, in testa alla classifica. Prima di dare la parola al campo però va ricordato che su tutti i campi il fischio d’inizio è stato previsto per le ore 14,30.

RISULTATI SERIE D: CHI LOTTA PER LA PROMOZIONE

Vediamo quindi girone per girone le squadre a cui fare attenzione in questa domenica, tutta dedicata ai risultati della Serie D. Partendo quindi dal gruppo A mettiamo sotto ai riflettori il Lecco, sempre più in fuga e ora in vetta con ben 67 punti e un consistente vantaggio alle sue spalle. Nel gruppo B la situazione è più delicata visto che la capolista Como ha solo 67 punti a bilancio e uno di vantaggio sul Mantova, ancora in lizza per la promozione diretta. Nel girone C facciamo attenzione poi all’Adriese, che pure con il pareggio recuperato nel precedente turno, è sempre in vetta e ora con 52 punti e uno solo in più dell’Arzignanochiampo. E’ poi duello in vetta anche per il girone D dove la Pergolettese, leader con 59 punti dovrà fare attenzione a Modena, sempre vicina e pronta al sorpasso. Segnaliamo poi che per il girone E anche la Pianese deve fare attenzione: il club capolista vanta 54 punti ma alle sue spalle è accesa la lotta tra Ponsacco e Seravezza pozzi distanti appena una lunghezza. Nel girone F invece il Cesena certo non ha rivali: i bianconeri sono leader con 72 punti in classifica e con un vantaggio di 5 lunghezze sui primi rivali. Simile discorso poi lo si può fare per il Lanusei Calcio che è al vertice della graduatoria del girone G con 66 punti e ne vanta 7 sul Trastevere, fermo alla seconda piazza. Segnaliamo infine che per il girone H si è messo in luce il Picerno, sempre in testa con 68 punti, mentre per il gruppo I i riflettori sono puntati sul Bari, leader con 62 punti e lontano ormai 11 lunghezze dai primi rivali alla promozione diretta.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Borgaro-Sestri Levante

Chieri-Lecco

Fezzanese-Inveruno

Folgore Caratese-Casale

Lavagnese-Borgosesia

Stresa Sportiva-Milano City

Unione Sanremo-Ligorna

1. Lecco 26 21 4 1 56:16 67 2. Unione Sanremo 26 15 7 4 44:24 52 3. Savona 26 13 8 5 45:27 47 4. Ligorna 26 11 11 4 41:29 44 5. Inveruno 26 12 7 7 43:32 43 6. Casale 26 10 12 4 32:20 42 7. Chieri 26 13 2 11 44:32 41 8. Bra 26 9 6 11 34:39 33 9. Sestri Levante 26 9 6 11 29:36 33 10. Lavagnese 26 7 11 8 37:34 32 11. Folgore Caratese 26 7 11 8 33:32 32 12. Borgosesia 26 7 9 10 30:37 30 13. Milano City 26 8 6 12 25:37 30 14. Fezzanese 26 7 8 11 29:40 29 15. Arconatese 26 5 11 10 24:34 26 16. Borgaro 26 5 4 17 18:47 19 17. Dronero 26 4 6 16 22:50 18 18. Stresa Sportiva 26 3 7 16 18:38 16

GIRONE B

Ambrosiana-Villafranca

Ciserano-Pontisola

Como-Seregno

Legnago Salus-Rezzato

Mantova-Pro Sesto

Olginatese-Darfo Boario

Scanzorosciate-Sondrio

Villa Alme-Caravaggio

Virtus Bergamo-Caronnese

1. Como 26 21 4 1 56:16 67 2. Mantova 26 21 3 2 52:18 66 3. Pro Sesto 26 15 6 5 43:28 51 4. Rezzato 26 15 5 6 39:27 50 5. Caronnese 26 14 7 5 45:28 49 6. Virtus Bergamo 26 9 9 8 28:29 36 7. Pontisola 26 10 5 11 40:38 35 8. Sondrio 26 9 8 9 28:28 35 9. Seregno 26 9 7 10 26:30 34 10. Villa Alme 26 8 9 9 27:26 33 11. Caravaggio 26 7 9 10 34:38 30 12. Darfo Boario 26 6 9 11 20:32 27 13. Villafranca 26 5 10 11 27:34 25 14. Scanzorosciate 26 5 10 11 20:28 25 15. Legnago Salus 26 6 6 14 25:47 24 16. Ciserano 26 4 8 14 31:45 20 17. Ambrosiana 26 4 6 16 24:45 18 18. Olginatese 26 2 7 17 17:45 13

GIRONE C

Adriese-Cjarlins Muzane

ArzignanoChiampo-Belluno

ASC St. Georgen-Campodarsego

Chions-Delta Rovigo

Clodiense-Cartigliano

Este-Sandona

Feltre-Bolzano

Levico Terme-Trento

Montebelluna-Tamai

1. Adriese 26 15 7 4 53:27 52 2. ArzignanoChiampo 26 15 6 5 46:28 51 3. Feltre 26 12 11 3 37:21 47 4. Campodarsego 26 11 11 4 42:29 44 5. Bolzano 26 12 8 6 40:29 44 6. Delta Rovigo 26 9 11 6 41:33 38 7. Este 26 8 11 7 38:40 35 8. Chions 26 8 10 8 30:29 34 9. Cjarlins Muzane 26 8 9 9 45:42 33 10. Cartigliano 26 7 12 7 30:34 33 11. Belluno 26 7 11 8 28:29 32 12. Montebelluna 26 8 7 11 32:38 31 13. Sandona 26 7 9 10 31:28 30 14. ASC St. Georgen 26 8 5 13 21:48 29 15. Levico Terme 26 7 6 13 25:35 27 16. Clodiense 26 5 8 13 29:40 23 17. Tamai 26 6 4 16 21:40 22 18. Trento 26 3 10 13 22:41 19

GIRONE D

Adrense-Crema

Calvina-Pavia

Lentigione-Axys Zola

Mezzolara-Reggio Audace

Modena-Classe

Pergolettese-Ciliverghe Mazzano

San Marino-Fanfulla

Sasso Marconi-Fiorenzuola

Vigor Carpaneto-OltrepoVoghera

1. Pergolettese 26 18 5 3 50:25 59 2. Modena 26 16 8 2 50:24 56 3. Reggio Audace 26 14 7 5 42:19 49 4. Fiorenzuola 26 12 6 8 39:25 42 5. Fanfulla 26 12 6 8 45:40 42 6. Crema 26 10 10 6 42:35 40 7. Vigor Carpaneto 26 9 9 8 32:27 36 8. Lentigione 26 7 12 7 29:28 33 9. Mezzolara 26 7 11 8 30:32 32 10. Adrense 26 8 8 10 34:38 32 11. Sasso Marconi 26 7 9 10 28:37 30 12. Ciliverghe Mazzano 26 8 5 13 25:35 29 13. Pavia 26 7 6 13 28:39 27 14. San Marino 26 4 14 8 19:25 26 15. Axys Zola 26 6 7 13 26:38 25 16. Calvina 26 4 12 10 30:45 24 17. OltrepoVoghera 26 3 13 10 18:29 22 18. Classe 26 5 6 15 22:48 21

GIRONE E

Aglianese Calcio-Ghivizzano Borgo

Bastia-Gavorrano

Pianese-Scandicci

Ponsacco-Cannara

Prato-Seravezza Pozzi

Real Forte Querceta-Viareggio

San Donato-Massese

Sangimignano Sport-Tuttocuoio

Sangiovannese-Montevarchi Calcio

Trestina-UC Sinalunghese

1. Pianese 30 15 9 6 43:17 54 2. Ponsacco 30 14 11 5 45:21 53 3. Seravezza Pozzi 30 15 8 7 51:33 53 4. Ghivizzano Borgo 30 15 7 8 39:25 52 5. San Donato 30 13 12 5 37:24 51 6. Montevarchi Calcio 30 14 9 7 39:30 51 7. Tuttocuoio 30 15 4 11 38:34 49 8. Gavorrano 30 13 8 9 30:23 47 9. Prato 30 12 8 10 36:36 43 10. Trestina 30 11 8 11 32:31 41 11. Cannara 30 10 11 9 25:28 41 12. Sangiovannese 30 10 9 11 29:30 39 13. Aglianese Calcio 30 8 13 9 31:40 37 14. Scandicci 30 9 7 14 38:42 34 15. Bastia 30 9 7 14 31:42 34 16. Viareggio 30 8 9 13 37:36 33 17. Real Forte Querceta 30 7 9 14 29:45 30 18. Sangimignano Sport 30 6 9 15 14:43 27 19. UC Sinalunghese 30 5 11 14 23:43 26 20. Massese 30 2 9 19 23:47 15

GIRONE F

ASD Francavilla-Matelica

ASD Pineto Calcio-S. N. Notaresco

Campobasso-Vastese

Forlì-Avezzano

Isernia-Montegiorgio

Jesina-Giulianova

Recanatese-Castelfidardo

Sangiustese-Sammaurese

Santarcangelo-Agnonese

Savignanese-Cesena

1. Cesena 30 23 3 4 58:20 72 2. Matelica 30 22 1 7 61:27 67 3. S. N. Notaresco 30 14 8 8 42:31 50 4. Recanatese 30 11 15 4 41:27 48 5. ASD Pineto Calcio 30 13 9 8 50:34 48 6. ASD Francavilla 30 12 11 7 44:31 47 7. Sangiustese 30 11 14 5 37:29 47 8. Montegiorgio 30 12 8 10 29:34 44 9. Savignanese 30 10 10 10 30:28 40 10. Campobasso 30 10 11 9 41:40 39 11. Sammaurese 30 9 12 9 27:36 39 12. Jesina 30 8 12 10 23:30 36 13. Giulianova 30 8 10 12 27:39 34 14. Vastese 30 8 8 14 35:47 32 15. Avezzano 30 9 6 15 39:42 30 16. Santarcangelo 30 6 10 14 29:47 28 17. Agnonese 30 5 12 13 23:37 27 18. Forlì 30 5 12 13 33:38 27 19. Isernia 30 6 9 15 21:44 27 20. Castelfidardo 30 3 9 18 21:50 18

GIRONE G

Albalonga-Trastevere Calcio

Anzio Calcio 1924-Ostia Mare

Avellino-Aprilia

Citta di Anagni-Vis Artena

Flaminia-Latte Dolce

Ladispoli-Budoni

Lanusei Calcio-Monterosi FC

Latina-Lupa Roma

SFF Atletico-Castiadas

Torres-Cassino

1. Lanusei Calcio 30 20 6 4 50:23 66 2. Trastevere Calcio 30 18 5 7 57:28 59 3. Avellino 30 18 5 7 54:32 59 4. Latte Dolce 30 16 9 5 42:24 57 5. Monterosi FC 30 16 7 7 44:26 55 6. Cassino 30 16 4 10 51:35 52 7. Aprilia 30 15 5 10 41:33 50 8. Albalonga 30 12 12 6 46:34 48 9. Vis Artena 30 13 5 12 53:51 44 10. SFF Atletico 30 12 6 12 49:43 42 11. Latina 30 10 11 9 39:29 41 12. Flaminia 30 9 7 14 37:40 34 13. Budoni 30 9 6 15 45:50 33 14. Citta di Anagni 30 7 12 11 25:34 33 15. Ostia Mare 30 8 8 14 30:38 32 16. Torres 30 9 4 17 26:46 31 17. Castiadas 30 6 11 13 31:47 29 18. Ladispoli 30 7 7 16 34:59 28 19. Lupa Roma 30 5 8 17 34:61 21 20. Anzio Calcio 1924 30 3 4 23 22:77 13

GIRONE H

Audace Cerignola-Citta di Fasano

Bitonto-Andria

Francavilla-Vesuvio Ercolanese

Gragnano-SS Nola 1925

Picerno-Gelbison Cilento

Pomigliano-Gravina

Savoia-Sarnese

Sorrento-A.C.D. Nardo

Taranto-Altamura

1. Picerno 26 19 5 2 55:18 62 2. Audace Cerignola 26 18 4 4 50:21 58 3. Taranto 26 16 7 3 45:22 54 4. Bitonto 26 12 7 7 42:24 43 5. Andria 26 11 9 6 26:17 42 6. Altamura 26 11 8 7 32:31 41 7. Savoia 26 10 9 7 23:22 39 8. Citta di Fasano 26 10 7 9 39:34 37 9. Francavilla 26 8 10 8 21:23 34 10. Gravina 26 8 9 9 35:36 33 11. Gelbison Cilento 26 7 12 7 32:35 33 12. A.C.D. Nardo 26 7 9 10 20:27 30 13. Sorrento 26 7 6 13 32:40 27 14. Gragnano 26 7 6 13 22:31 27 15. SS Nola 1925 26 8 3 15 27:39 27 16. Sarnese 26 7 6 13 21:33 27 17. Pomigliano 26 3 7 16 12:42 16 18. Vesuvio Ercolanese 26 2 2 22 14:53 8

GIRONE I

Bari-Castrovillari

Cittanoves-Locri 1909

Marsala-AS Acireale

Messina-Città di Messina

Roccella-Portici 1906

Rotonda-US Palmese

Sancataldese- Gela

Troina- Nocerina

Turris- Igea Virtus

1. Bari 26 19 5 2 58:15 62 2. Turris 26 16 5 5 53:23 51 3. AS Acireale 26 11 8 7 42:34 41 4. Marsala 26 10 10 6 36:24 40 5. Portici 1906 26 10 10 6 33:31 40 6. Gela 26 10 7 9 38:36 37 7. Cittanovese 26 11 4 11 40:42 37 8. Castrovillari 26 9 10 7 30:32 37 9. US Palmese 26 8 12 6 24:21 36 10. Troina 26 8 12 6 28:27 36 11. Nocerina 26 8 12 6 24:25 36 12. Messina 26 8 7 11 30:37 31 13. Città di Messina 26 7 6 13 24:38 27 14. Sancataldese 26 7 6 13 33:40 27 15. Locri 1909 26 7 5 14 30:46 26 16. Roccella 26 5 11 10 25:37 26 17. Rotonda 26 5 5 16 20:37 20 18. Igea Virtus 26 4 7 15 15:38 19

© RIPRODUZIONE RISERVATA