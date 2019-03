Video/ Sassuolo Sampdoria (3-5): highlights e gol della partita (Serie A)

Nel video di Sassuolo Sampdoria potremo ammirare highlights e gol di una partita davvero divertente, ricca di emozioni e colpi di scena, anche se a dire il vero non è quasi mai stata in discussione la vittoria della Sampdoria, che è andata presto in vantaggio e poi ha quasi sempre avuto almeno due gol di margine, se non anche tre. Il Sassuolo non ha mai mollato, ma incassa una sconfitta comunque pesante; per i blucerchiati è invece un successo importante, perché la squadra di Marco Giampaolo resta nel gruppo di squadre che cercano la qualificazione alla prossima Europa League. Anche le statistiche confermano la correttezza della vittoria della Sampdoria al Mapei Stadium: 55% di possesso palla per i blucerchiati, che hanno avuto numeri migliori in tutte le voci principali come i tiri totali (12-17) e i tiri in porta (5-11). La Lega Serie A ha contato otto occasioni da gol per la Sampdoria e quattro per il Sassuolo, al quale certo non basta il leggero vantaggio (6-5) nei calci d’angolo per riequilibrare la contesa.

VIDEO SASSUOLO SAMPDORIA: LE DICHIARAZIONI

Sassuolo Sampdoria è una partita che ha avuto tanti protagonisti, ma una citazione speciale la possiamo spendere per Fabio Quagliarella, autore dell’ennesimo gol di una stagione già memorabile, certificata anche dagli applausi da parte dello sportivo pubblico del Mapei Stadium. Queste dunque le parole del bomber ai microfoni di Sky Sport: “Con l’Atalanta abbiamo perso contro una grande squadra. Oggi (ieri, ndR) non era facile, fare cinque gol vuol dire che abbiamo fatto una grande partita. Il mister lo ha sempre detto: i giocatori sono tutti importanti, bravo a chi si fa trovare sempre pronto. L’Europa League? Il problema è che quando dobbiamo arrivare allo step successivo cadiamo, dobbiamo riuscirci. Mancano ancora tante partite, dobbiamo continuare così. In una partita cerco di essere utile, mi diverte anche l’assist per essere utile alla squadra”. Infine un doveroso accenno alla convocazione azzurra e all’affetto del pubblico del Sassuolo: “La Nazionale è una grande soddisfazione, vado con entusiasmo. Quando esci tra gli applausi è sempre una bella cosa”.

