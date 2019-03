Video/ Torino Bologna (2-3): highlights e gol della partita (Serie A)

Brutto film per i granata il video di Torino Bologna. Il Toro crolla in casa contro i felsinei e fallisce l’assalto alle zone prestigiose della classifica. La formazione di Mihajlovic, caricata a mille dal tecnico serbo, mostra grande intraprendenza e ispirazione sul fronte offensivo. La sfida del “Grande Torino” si infiamma subito con un Palacio straripante che vede annullarsi un gol, poi l’autorete di Pulgar sul tiro di Ansaldi. L’azione del vantaggio è confusionaria: l’argentino lascia partire una conclusione dal limite dell’area e con la complicità di Pulgar beffa Skorupski. Gli uomini di Mazzarri partono nel migliore dei modi, il Bologna non si fa intimorire e prende il Toro per le corna. Dopo aver intensificato la manovra, i rossoblu rimettono in equilibrio il tabellino: Palacio entra in area da rigore, lascia partire un cross al bacio per Pioli, che da ottimo posizione supera di testa Sirigu. Per i granata è una doccia fredda. Il Bologna di Mihajlovic si scalda e approfitta del momento magico per firmare il sorpasso. Ci pensa Pulgar, grazie ad un calcio di rigore, a spiazzare Sirigu con un’esecuzione perfetta. Nella ripresa i ritmi si innalzano ulteriormente, il Torino prova a rimediare ad un primo tempo amaro ma la formazione di Mazzarri continua a mostrare alcune lacune difensive. E al sessantaquattresimo il Bologna allunga il passo con Orsolini, che concretizza a tu per tu con Sirigu con un macino ben calibrato. E’ il colpo del ko per il Torino, che a sorpresa riemerge nel finale con Izzo. L’ex Genoa colpisce di testa sulla punizione di Berenguer e infila un incerto Skorupski. L’ultima occasione è di Iago Falque che spaventa ma non punge il Bologna. Gioisce l’ex Mihajlovic, tra le polemiche di Moretti e i rossi inflitti Lyanco e ad Aina.

IL TABELLINO

TORINO-BOLOGNA 2-3

Marcatori: 6′ Ansaldi, 29′ Poli, 34′ Pulgar, 64′ Orsolini, 88′ Izzo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji (72′ Berenguer); Aina, Baselli (56′ Iago Falque), Rincon, Meite (77′ Lukic), Ansaldi; Zaza, Belotti.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili (22′ Poli), Pulgar, Soriano; Orsolini (86′ Mattiello), Sansone (82′ Svanberg), Palacio.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Baselli, Soriano, Sansone, N’Koulou, Berenguer

Espulsi: Lyanco, Aina

Il video di Torino Bologna, gol e highlights





© RIPRODUZIONE RISERVATA