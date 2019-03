Diretta Tirreno Adriatico 2019/ Streaming video Rai: orario e percorso 6^ tappa

La Tirreno Adriatico 2019 in diretta ci propone oggi, lunedì 18 marzo, la sesta tappa Matelica Jesi di 195 km, seconda e ultima occasione per i velocisti nella Corsa dei Due Mari, dal momento che domani l’edizione numero 54 della Tirreno Adriatico terminerà con l’ormai tradizionale cronometro a San Benedetto del Tronto. I velocisti erano stati protagonisti venerdì a Foligno, quando avevamo assistito a una bellissima vittoria in volata di Elia Viviani su Peter Sagan e Fernando Gaviria, che naturalmente saranno i tre protagonisti più attesi anche oggi, dopo un weekend invece all’insegna di tappe difficili e pendenze anche estreme sui Muri delle colline marchigiane. Anche oggi si pedalerà per intero nelle Marche, sicuramente la regione al centro di questa Tirreno Adriatico: le province attraversate saranno quelle di Macerata e Ancona, con traguardo nella località che allo sport ha regalato tanti campioni, da Roberto Mancini a grandi campioni del fioretto quali Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca. Segnaliamo adesso le informazioni di base per seguire la diretta della Tirreno Adriatico in questa sesta tappa: la partenza è fissata alle ore 11.50 da Matelica, mentre l’arrivo a Jesi in Viale della Vittoria è atteso tra le ore 16.10 e le 16.30.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2019

La diretta tv della Tirreno Adriatico sarà anche oggi molto ampia sui canali Rai, dal momento che il collegamento per la sesta tappa Matelica Jesi su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà già alle ore 14.20, mentre per le fasi finali ci si sposterà su Rai Due dalle ore 15.40. Di conseguenza la diretta streaming video della Tirreno Adriatico sarà ancora una volta garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO: PERCORSO 6^ TAPPA MATELICA JESI

Andiamo dunque adesso ad esaminare in maggiore dettaglio che cosa ci offrirà la diretta della Tirreno Adriatico oggi, scoprendo il percorso della sesta tappa Matelica Jesi, definita Verdicchio Wine Stage in onore del celebre vino marchigiano, seguendo l’esempio del Giro d’Italia che ormai da diversi anni dedica una tappa ad ogni edizione ad un grande vino italiano. L’altimetria però sarà una delle più semplici della Tirreno Adriatico 2019, come è normale che sia in una giornata dedicata ai velocisti. Ci sarà un po’ da soffrire nella prima parte, con diversi saliscendi e in particolare il Gran Premio della Montagna del Valico di Pietra Rossa, collocato al km 52,9 del tracciato. Il percorso però diventerà sempre più facile man mano che ci si avvicinerà al traguardo di Jesi: da segnalare nella seconda metà della tappa ci sono solamente i due traguardi volanti, che saranno collocati il primo a Morro d’Alba al km 137,6 e il secondo proprio a Jesi al km 169,8, cioè al termine del primo dei tre giri di un circuito di 12,6 km che caratterizzerà il finale. Da segnalare un sottopasso a 2 km dalla linea d’arrivo ed inoltre ad essere pignoli l’ultimo chilometro sarà in leggera salita, con pendenza pari al 2,1%, ma di certo questo non impedirà un arrivo con sprint di gruppo a ranghi compatti.



