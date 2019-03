Messi, standing ovation tifosi Betis/Video, gol e applausi al “Messia” del Barcellona

Un giocatore avversario segna una tripletta contro la vostra squadra, confeziona il gol dell’1-4 subito in casa e i tifosi sconfitti non solo non inveiscono contro di lui, ma addirittura si alzano in piedi ad applaudire e a cantare il suo nome. Sogno ad occhi aperti di un calcio fatto di fair-play che non si tramuterà in realtà? No, piuttosto il racconto di quanto è successo ieri nella sfida tra Betis Siviglia e Barcellona. Il mago che ha compiuto questo miracolo è lui, ovviamente: Leo Messi. La Pulce ha deciso la sfida contro la formazione andalusa collezionando 3 reti che hanno portato il suo bottino stagionale in Liga a quota 29 gol, ma l’ultimo in particolare per pensiero e trasformazione ha rappresentato un punto esclamativo che i tifosi della squadra biancoverde non hanno potuto fare a meno di applaudire…

MESSI, STANDING OVATION TIFOSI BETIS

Minuto 86, Messi che giostra al limite dell’area, scambia il pallone con un compagno e beffa il portiere con un pallonetto morbido di sinistro che si insacca alle spalle del portiere che nulla può per evitare il gol del capitano del Barcellona. La reazione del Benito Villamarin è tanto inattesa quanto bella da descrivere: mentre i calciatori blaugrana si abbracciano il rumore di fondo è quello degli applausi di tutto lo stadio. E non è finita, perché il pubblico biancoverde, non solo quello catalano, si alza tutto in piedi e invoca come una nenia “Messi, Messi, Messi”, proprio alla maniera dei tifosi blaugrana adoranti verso il loro “Messia”. Un omaggio replicato anche al momento dell’uscita dal campo del fuoriclasse argentino, quando Messi è stato riempito da applausi. Una storia bellissima, da applausi, non solo per Messi, ma anche per i tifosi del Barcellona.

