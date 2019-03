Monchi sull’addio alla Roma: “Divergenze con Pallotta”/ “Siviglia, torno a casa”

«Divergenze con James Pallotta, idee diverse»: così Monchi ha parlato del suo addio alla Roma, con il direttore sportivo che ha fatto ritorno nella sua Siviglia. Intervenuto in conferenza stampa, lo spagnolo ha esordito così: «E’ un giorno che ho sperato arrivasse il prima possibile, ora si sta compiendo: voglio ringraziare il presidente, l’amministrazione e tutti coloro che hanno contribuito che io sia qui. Il presidente e i direttori generali mi hanno trasmesso un’idea del futuro del Siviglia che coincide con ciò che ho nella mente che possa essere il Siviglia del futuro». Monchi poi aggiunge: «Quando il presidente mi ha contattato volevo sapere che cosa volevano da me: mi ha detto cose che mi sono piaciute, sono qui per questo motivo».

MONCHI SULL’ADDIO ALLA ROMA

L’ex portiere si è poi soffermato sulla sua esperienza alla Roma: «Non cambierei i due anni che ho trascorso in giallorosso: rifarei quella scelta. Ho commesso degli errori, non conoscevo la situazione del club, ma non mi pento della scelta. Mi è servito per crescere a livello personale: è una squadra a cui vorrò sempre bene». Poi sulla battuta sul “Circo Massimo”: «Mi sembra assurdo considerarla una mia dichiarazione: stavo parlando con un tifoso, non era una dichiarazione istituzionale. Sono andato via per un motivo: ad un certo punto ho capito che la proprietà aveva idee diverse dalle mie. Il presidente Pallotta voleva andare a destra, io a sinistra: giusto finirla così. Posso solo parlare bene di Pallotta e di tutti quelli che hanno pensato di portarmi alla Roma, non sentirete mai da me una parola contro il club. Mi porto l’esperienza di aver lavorato lontano da casa mia, in un ambiente che mi ha reso un professionista più attento: è stata una esperienza bellissima e i risultati sono quasi arrivati il primo anno».

