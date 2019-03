Video/ Benevento Spezia (2-3): highlights e gol della partita (Serie B)

Il video di Benevento Spezia ci racconta una gara terminata col risultato finale di 2-3. Le streghe dominano e giocano un grande calcio, ma escono fuori da questa gara con un pugno di mosche. Dopo un inizio importante i liguri riescono a passare in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Ricci. Passano due minuti e i campani pareggiano con una grande giocata di Roberto Insigne. Nella ripresa la squadra di casa parte sempre forte, ma dopo tre minuti di follia si trova in doppio svantaggio. Prima Da Cruz e poi Okereke permettono alle aquile di chiudere praticamente la gara a venti dalla fine. Nel finale arriva prima il rosso di Volta e poi la rete di Armenteros che però non basta per trovare almeno un punto che sarebbe stato meritatissimo.

Per il video di Benevento Spezia andiamo a leggere le dichiarazioni alla fine della partita. A Dazn ha parlato Okereke autore di una prestazione di altissimo livello. Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto un periodo così e così con la squadra che era in difficoltà. Questa vittoria ci serve davvero tantissimo per riprenderci. L’ultima vittoria era arrivata con il Livorno. Il campionato sappiamo com’è. C’è un periodo in cui le cose vanno male e un altro in cui tutto gira. L’intesa con Da Cruz? Abbiamo giocatori importanti e chi gioca lo fa per fare il meglio. Da Cruz ha fatto bene. Se gioco con uno così veloce mi trovo sempre benissimo, perché quando parto veloce qualcuno mi deve seguire. Io devo fare il mio lavoro e rispettare la maglia che ho addosso. Dedico questa vittoria a Beppe che non è qui con noi e che ci auguriamo possa tornare al meglio possibile e più forte di prima”.

MARCATORI: Al 32′ Ricci (r), al 34′ Insigne, al 48′ rig sbagliato da Coda, al 64′ Da Cruz, al 67′ Okereke, all’88’ Armenteros.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Volta, Antei, Caldirola; Tello, Bandinelli, Crisetig, Improta; Coda, Insigne. Allenatore: Bucchi.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Ligi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Da Cruz, Okereke, Vignali.

Allenatore: Marino.

AMMONITI: Terzi, Ricci, Mora, Okereke (S); Montipò, Caldirola (B).

ESPULSI: Volta (B).

