Video/ Milan Inter (2-3): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Ecco il video di Milan Inter, nel quale vediamo la vittoria per 2-3 da parte della squadra nerazzurra che si aggiudica la seconda stracittadina stagionale e ottiene il sorpasso al terzo posto della classifica. Derby milanese di grandissima intensità: a sorpresa, nonostante i problemi delle ultime settimane, se lo prende con merito l’Inter. Il premio accessorio è il terzo posto e una Champions League ora molto più vicina nella prossima stagione, con la Roma che resta a -6. E a -4 da un Milan che paga il fatto di essere colpito a freddo da un gol di Vecino dopo appena 3’: grande discesa di Perisic, quindi sponda di Lautaro Martinez e l’uruguagio arriva prima di tutti, depositando in rete al volo. I rossoneri provano a riorganizzarsi rapidamente, ma Handanovic deve solo opporsi a un paio di tiri da lontano. E’ invece Vecino, sempre su iniziativa di Perisic, a mancare il raddoppio calciando di fatto a lato un rigore in movimento; Inter dunque in controllo della partita, Milan che ha costruito qualcosa ma non è ancora riuscito a esprimere quel calcio che gli ha permesso di arrivare qui con cinque vittorie consecutive.

VIDEO MILAN INTER: IL SECONDO TEMPO

I fuochi d’artificio di Milan Inter arrivano però nel secondo tempo. Inter di nuovo in avanti a testa bassa, e De Vrij irrompe in area al 6’: colpo di testa e 0-2. Derby in ghiaccio? Neanche per sogno: il Milan non si arrende e al 12’ è Bakayoko a trovare i tempi per lo stacco di testa. 1-2, Gattuso sbilancia la squadra e la paga: l’Inter trova grandi spazi per le ripartenze e colpisce ancora con Politano atterrato da Castillejo. Calcio di rigore che Lautaro Martinez realizza di potenza al 22’. Di minuti ne passano solo altri 4’ e accade di tutto: Gattuso richiama Kessie per Conti e l’ivoriano sfiora la rissa in panchina con Lucas Biglia, che lo rimprovera per il nervosismo al momento della sostituzione. Poi, su un mischione in area nerazzurra Handanovic evita l’autogol di D’Ambrosio, ma non può nulla sulla ribattuta di Musacchio. Sul 2-3 espulsione prima comminata e poi revocata a Conti, ma è nel recupero che Cutrone ha il pallone buono per il clamoroso pareggio: D’Ambrosio si immola respingendo col bacino e salva il derby della resurrezione per l’Inter.





