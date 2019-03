Video/ Padova Perugia (0-1): highlights e gol della partita (Serie B)

Termina con il successo per 1-0 degli umbri la partita della 29^ giornata di Serie B all’Euganeo e come si vede nel di video di Padova Perugia, sono proprio i grifoni ad avere in mano le redini della sfida. Alla squadra di Nesta però nonostante le tante occasioni da gol create basta la rete firmata da Han al 18’ per ottenere tre punti pesanti anche per la classifica del campionato cadetto. Dando un occhio ai numeri dell’incontro va poi detto che i patavini hanno realizzato si 15 tiri ma solo uno di questi è stato correttamene indirizzato in porta: aggiungiamo 7 corner, 3 parate e 376 passaggi totali. Le statistiche firmate dal Perugia nella partita invece ci raccontano di 11 tiri i cui 4 in porta, a cui aggiungiamo 14 punizioni, un calcio d’angolo e 563 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita tra Padova e Perugia ha preso la parola il presidente del club patavino, affatto soddisfatto del risultato ottenuto, tanto da mettere ancora in dubbio la panchina dello stesso Bisoli. Bonetto ha infatti dichiarato: “Bisoli non è in discussione? Il mio pensiero è che se ci salviamo ci salviamo tutti insieme e se retrocediamo retrocediamo tutti insieme, ma a volte le idee le cambio in corsa… Dobbiamo parlare e valutare”. Per il Perugia invece si è presentato ai microfoni lo stesso allenatore Alessandro Nesta che ha affermato: “secondo me loro avevano paura di subirla e perciò sono usciti meno: il Padova ha fatto quello che doveva ma per me è stato anche un buon Perugia. Speriamo di cambiare un po’ rotta e fare qualche punto in più in casa, dipende anche dall’avversario che hai davanti”. Il tecnico ha poi aggiunto: “a volte non capisco l’atteggiamento di qualche giocatore che non capisce l’importanza di partite come questa: sono contentissimo di come hanno giocato i ragazzi però alcuni devono capire che le pause non ci sono, non voglio pause o abbassamento di tensioni. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi, le vittorie, non devono esserci pause, o cali di tensione, a turno ogni tanto ci fermiamo e non voglio vedere cali”.

Il video di Padova Perugia, con le azioni salienti e il gol





© RIPRODUZIONE RISERVATA