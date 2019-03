La Champions League potrebbe diventare molto diversa da come la conosciamo oggi. Si dovrebbe giocare di sabato con le gare di campionato pronte a slittare in mezzo alla settimana. La riforma è stata studiata dal numero uno dell’Uefa Ceferin e dal Presidente dell’Eca Andrea Agnelli. Dal 2024 dovrebbe cambiare dunque il format della competizione europea più importante con la possibilità dunque di vedere una evoluzione diversa anche nel tabellone degli scontri. Il Messaggero parla di un incontro fissato per la giornata di oggi, 19 marzo, a Nyon nella sede dell’Uefa. Un incontro da considerarsi riservato ma ormai programmato da diverso tempo tra l’ECA e l’organismo che poi va direttamente ad organizzare la competizione. Si tratta di una tappa intermedia in attesa che poi il 24 maggio ci sarà la mozione per quella che ormai dobbiamo abituarci a considerare come una vera e propria rivoluzione. Al momento l’idea della Super Lega, proprio per queste imminenti decisioni, è stata rinviata a data da destinarsi.

Champions League come cambia? Partite sabato e Serie A infrasettimanale: ecco quando

Come cambierà la Champions League? Dal 2024, anche se alcuni parlano di novità già dal 2021, alcune gare si andranno a giocare nel weekend posticipando al momento quelli che sono da considerarsi i big match. L’idea poi è quella di lavorare anche sul format con un meccanismo molto simile alla Uefa Nations League con possibilità dunque di retrocessioni e promozioni al suo interno. Attenzione però perché non tutti all’interno della Uefa sono d’accordo. Tra questi troviamo Infantino, presidente della Federazione Internazionale, e Javier Tebas, membro dell’European Leagues e presidente dela Liga, che invece considerano prioritaria la rivoluzione legata al Mondiale per club. Tra quelli che si oppongono maggiormente c’è proprio Tebas che non sembra per niente convinto da queste possibili evoluzioni.

