Diretta Bologna Dukla Praga/ Streaming video Rai: Viareggio Cup 2019, ottavi

Bologna Dukla Praga si gioca alle ore 18:00 di martedì 19 febbraio, presso lo stadio Ferdeghini di La Spezia: sul terreno sintetico queste due squadre si affrontano negli ottavi di finale della Viareggio Cup 2019. Possiamo ricordare la formula: dopo una prima fase nella quale le varie formazioni hanno affrontato un girone con tre partite, le prime di ciascun gruppo e le sei migliori seconde si sono qualificate agli ottavi. Da qui in avanti si procede ovviamente in gara secca: se al termine dei tempi regolamentari il risultato dovesse essere di parità si procederebbe ai tempi supplementari (due da 30 minuti ciascuno) e poi eventualmente si andrebbe ai calci di rigore per determinare la squadra che passerà il turno. Come sempre, quando si tratta di calcio giovanile e di una manifestazione del genere, stabilire quale sia la favorita è complicato; lo è maggior ragione qui, perché il Dukla Praga è una delle straniere e dunque ci sono pochi riferimenti circa i rapporti di forza rispetto ai felsinei. Non ci resta allora che stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco; possiamo intanto presentare i temi principali nella diretta di Bologna Dukla Praga, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Dukla Praga sarà trasmessa sulla televisione di stato, essendo una delle due partite che per gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2019 hanno copertura televisiva: appuntamento dunque su Rai Sport o Rai Sport + e, naturalmente, con il sito ufficiale www.raiplay.it dove come di consueto sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA DUKLA PRAGA

Per Bologna Dukla Praga, Emanuele Troise dovrebbe adottare il consueto 4-3-3: a protezione del portiere Fantoni agiscono Saputo e Busi con Kastrati e Barnabà schierati larghi come terzini, poi un centrocampo nel quale Farinelli si occupa della regia facendosi aiutare da Koutsouplas e Soldani che saranno le mezzali con compiti di inserimento. Spazio poi a Rabbi come prima punta nel tridente offensivo, che verrà completato da due giocatori che agiranno larghi e saranno Rosso e Stanzani, in vantaggio sulla concorrenza rappresentata soprattutto da Uhunamure e Nivokazi. Da valutare la formazione del Dukla Praga, ma dovrebbe essere un 4-4-2 con Stovicek tra i pali, Kadlec, Novak, Masek e Veniger in difesa, un centrocampo con Studnicka piazzato da playmaker al fianco di Kott e con Seung-bin Kim e Ullman sulle corsie laterali. Davanti Kott e Palacios, l’allenatore è Jan Podolak.



