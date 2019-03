Diretta Genoa Empoli/ Streaming video Rai: Viareggio Cup 2019, ottavi

Genoa Empoli, in diretta dall’Intels training center Ferdeghini di La Spezia, in questa edizione del Torneo di Viareggio campo di riferimento per quasi tutte le partite trasmesse in diretta televisiva, sarà un ottavo di finale della Viareggio Cup 2019 in programma per le ore 15.45 di oggi pomeriggio, martedì 19 marzo. Genoa Empoli metterà di fronte i rossoblù liguri che si sono imposti nel girone 9 grazie a sette punti, ottenuti con due vittorie e un pareggio nel girone che comprendeva anche Dukla Praga, Livorno e Atlantida Juniors, e la compagine toscana che ha a sua volta vinto il girone 2, un gruppo molto equilibrato nel quale all’Empoli sono bastati cinque punti (una vittoria e due pareggi) per conquistare il primo posto davanti a Nordsjaelland, Ascoli e UYSS New York. Comincia la fase ad eliminazione diretta, per Genoa Empoli ricordiamo che in caso di parità al triplice fischio finale non sono previsti i tempi regolamentari, bensì si procederà immediatamente con i calci di rigore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GENOA EMPOLI

Genoa Empoli in diretta tv sarà visibile su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando disponibile in chiaro per tutti. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà accessibile a tutti tramite Rai Play: ricordiamo infatti che la Rai seguirà un gran numero di partite del Torneo di Viareggio 2019, trasmettendo due incontri al giorno, naturalmente sino alla finale in programma mercoledì 27 marzo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI GENOA EMPOLI PRIMAVERA

Proviamo adesso a delineare le probabili formazioni verso Genoa Empoli per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2019: il Grifone dovrebbe schierare Raccichini in porta, davanti a lui nella linea difensiva del Genoa ecco Piccardo, Adamoli, Da Cunha, Nice e Thiago Goncalves, poi ancora Karic e Rovella nella coppia in mediana, infine Cleonise in appoggio a un attacco di peso con le due prime punte Bianchi e Petrovic che potrebbero scendere contemporaneamente in campo fin dal primo minuto per il mister Carlo Sabatini. Per l’Empoli di Lamberto Zauli invece si potrebbe disegnare un 4-3-1-2 con Vivoli in porta, difesa a quattro composta da Lattanzi, Matteucci, Canestrelli e Gianneschi, mentre il terzetto in mediana potrebbe vedere in campo Viligiardi, Sidibe e Perretta, infine ecco Bozhanaj sulla trequarti in appoggio ai due attaccanti dei toscani, Baldé e Cvancara.



