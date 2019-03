Diretta Pro Vercelli Entella/ Streaming video e tv: big-match al Piola (Serie C)

Pro Vercelli Entella, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti della sezione Aia di Ostia Lido, è la partita che si disputa alle ore 20.30 di questa sera, martedì 19 marzo 2019, presso lo stadio Silvio Piola della città piemontese come recupero del girone A di Serie C. Sappiamo che in questo gruppo i recuperi sono una costante quasi di ogni settimana, tuttavia Pro Vercelli Entella sarà lo scontro al vertice e di conseguenza avrà una grandissima importanza per l’economia dell’intero girone. L’Entella è capolista con 57 punti in 27 partite disputate ma la squadra di Chiavari ha rallentato nelle ultime uscite, come dimostra il pareggio di sabato sul campo dell’Alessandria, mentre la Pro Vercelli con 50 punti in 28 giornate – ma reduce da un eccellente 4-0 sull’Arzachena – si giocherà probabilmente stasera le ultime possibilità di lottare per il primo posto, potendo contare sul fattore campo in questo delicatissimo recupero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pro Vercelli Entella; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ENTELLA

Parlando delle probabili formazioni di Pro Vercelli Entella, si deve tenere conto che si torna in campo dopo soli tre giorni da sabato, d’altronde oggi sarà uno snodo fondamentale della stagione e di conseguenza Vito Grieco dovrebbe confermare la Pro che ha fatto benissimo nella scorsa uscita. Modulo 4-4-1-1, in porta Nobile protetto da Berra, Milesi, Crescenzi e Mammarella; a centrocampo Massimiliano Gatto, Bellemo, Sangiorgi e Leonardo Gatto, mentre Emmanuello dovrebbe agire da trequartista in appoggio al centravanti Morra. La Virtus Entella invece è reduce da un pareggio per 0-0 ad Alessandria, dunque Roberto Boscaglia potrebbe portare qualche cambiamento in più, tuttavia di base teniamo il 4-3-2-1 con De Santis, Pellizzer, Chiosa e Crialese davanti al portiere Padroni, poi Ardizzone, Paolucci ed Erano nel terzetto di centrocampo, infine Currarino e Mota Carvalho in appoggio alla prima punta Caturano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pro Vercelli Entella secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Regna l’equilibrio, infatti il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa è quotato a 2,55 mentre in caso di segno 2 si salirebbe a quota 2,80. Infine, un pareggio ripagherebbe 3,00 volte la posta in palio chi avrà voluto puntare sul segno X.



