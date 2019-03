Diretta Tirreno Adriatico 2019/ Streaming video Rai: orario e percorso 7^ tappa

Sempre in diretta la Tirreno Adriatico 2019, che si completa oggi martedì 19 marzo con la settima tappa, cioè la classica cronometro di San Benedetto del Tronto di 10,1 km, che emetterà tutti i verdetti della Corsa dei Due Mari e sancirà il vincitore dell’edizione numero 54 della Tirreno Adriatico. Ieri sono stati protagonisti i velocisti, oggi però tornano in primo piano naturalmente gli uomini da classifica che erano stati i mattatori del weekend. Dopo la tappa di domenica a Recanati ecco che Adam Yates ha 25” di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic e 35” sul danese Jakob Fuglsang: a cronometro il più forte dovrebbe essere Roglic, ma recuperare a Yates 25 secondi in appena 10 km appare impresa piuttosto complicata. Segnaliamo adesso le informazioni di base per seguire la diretta della Tirreno Adriatico in questa settima e ultima tappa: la partenza del primo corridore in gara è fissata alle ore 13.10 dal Molo Sud di San Benedetto del Tronto, mentre l’arrivo sarà collocato sempre a San Benedetto del Tronto ma in viale Buozzi, dove l’ultimo atleta è atteso alle ore 16.20 circa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2019

La diretta tv della Tirreno Adriatico sarà anche oggi molto ampia sui canali Rai, dal momento che il collegamento per la settima tappa, la cronometro di San Benedetto del Tronto, su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà già alle ore 14.20, mentre per le fasi finali ci si sposterà su Rai Due dalle ore 15.40. Di conseguenza la diretta streaming video della Tirreno Adriatico sarà ancora una volta garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO: PERCORSO 7^ TAPPA, CRONOMETRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il percorso della cronometro di San Benedetto del Tronto, che per essere precisi misurerà 10,050 km, sarà completamente pianeggiante ed è ben noto ai corridori della Tirreno Adriatico, visto che è esattamente lo stesso utilizzato nelle precedenti quattro edizioni a partire dal 2015 – e da molti più anni la Corsa dei Due Mari si chiude con una corsa contro il tempo a San Benedetto del Tronto, anche se in precedenza la cronometro era leggermente più breve. Dalla pedana di partenza sarà posta in viale delle Tamerici (Riva sud), da dove si procederà verso Porto d’Ascoli lungo il mare. Ci sarà un rilevamento cronometrico intermedio in Piazza Salvo d’Acquisto dopo 4,4 km, poi si proseguirà ancora per circa 750 metri prima di risalire su strade ampie e prevalentemente rettilinee fino a San Benedetto del Tronto, dove la corsa terminerà sul traguardo tradizionale di viale Buozzi. A 2,5 km dal traguardo una doppia curva immetterà sul lungo rettilineo d’arrivo. Un tracciato adatto agli specialisti, che si giocheranno il successo di tappa mentre per la classifica generale dovremmo vedere l’assalto di Roglic (anche tra i favoriti naturalmente per il successo parziale) a uno Yates comunque favorito visto il buon vantaggio di partenza, mentre Fuglsang proverà ad essere il terzo incomodo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA