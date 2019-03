Risultati Torneo di Viareggio cup 2019/ Ottavi, diretta gol live score delle partite

La Viareggio Cup torna sotto i riflettori in questo martedì 19 marzo 2019 e pure con l’appuntamento fondamentale degli ottavi di finale: siamo quindi giustamente impazienti di conoscere i risultati del Torneo di Viareggio 2019 e i verdetti che arriveranno dagli otto campi impegnati. Ormai la finalissima di questa 71^ edizione si fa sempre più vicina e dopo un’importante e appassionante fase a gironi si torna in campo a fare sul serio: gli incontri previsti oggi sono poi particolarmente impegnativi e vedranno ben 10 formazioni italiane e solo sei straniere, che tradizionalmente hanno vita ben complicata in questa parte della manifestazione dedicata alle formazioni giovanili. Ma vediamo subito quali sono le partite, e quindi anche i risultati del Torneo di viareggio 2019 che ci attendiamo oggi. Il primo fischio d’inizio lo udiremo infatti alle ore 15,00 per le sfide Atheltico-Berekum Chelsea, Braga-Sassuolo, Milan-Bruges, Parma-Rigas e Serie D Team-Inter. Alle ore 15,45 attendiamo poi il si comincia di Genoa-Empoli, mentre alle ore 18,00 sarà la volta della partita tra Bologna e Dukla Praga: toccherà quindi all’incrocio Fiorentina-Torino, chiudere alle ore 19,30 il tabellone degli ottavi di finale della Viareggio cup.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2019: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

In attesa di scoprire quali saranno i risultati del Torneo di Viareggio 2019 che otterremo oggi e quindi quali saranno i verdetti e di questi ottavi di finale e i prossimi incroci già fissati nel tabellone della coppa Primavera, vediamo quali saranno i prossimi appuntamenti. Ecco quindi che dopo gli ottavi di finale la Viareggio Cup proseguirà con i soliti quarti di finale, previsti a partita secca: questi però sono stati messi in calendario solo per la giornata di Venerdì 22 marzo e non prima per dare un poco di riposo alle squadre vincitrici. Si proseguirà poi con le due semifinali previste entrambe per lunedi 25 marzo: in un altro paio di giorni di riposo e si arriva a mercoledi 27 marzo con la Finalissima del Torneo di Viareggio 2019 già messa in calendario per le ore 15,00 allo Stadio Picco di La Spezia.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP, OTTAVI

15:00 Athletico-Berekum Chelsea

15:00 Braga-Sassuolo

15:00 Milan-Bruges

15:00 Parma-FK Rigas

15:00 Serie D team-Inter

15:45 Genoa-Empoli

18:00 Bologna-Dukla Praga

19:30 Fiorentina-Torino



