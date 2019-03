Classifica Marcatori Serie A/ Ronaldo capocannoniere ma Piatek cresce (26^ giornata)

Anche questa settimana il primo campionato italiano ci riserva un gustoso anticipo per il venerdi ed è quindi arrivato il momento già oggi 1 marzo 2109 di controllare che sta accadendo anche nella classifica dei marcatori di Serie A alla vigilia della 26^ giornata. A dir il vero ben poco è cambiato in questa particolare graduatoria, visto che sono stati poi pochi i gol segnati nella precedente giornata di campionato: ecco dunque che il capocannoniere della Serie A rimane sempre Cristiano Ronaldo. Il lusitano della Juventus, che pure è rimasto a digiuno nella partita contro il Bologna, spera di riscattarsi nella partita di questo fine settimana contro il Napoli: il grande palcoscenico potrebbe essere solo che un motivo in più per il bomber. Osservando la classifica dei marcatori di Serie A vediamo invece che ha recuperato parecchio terreno Piatek del Milan, con ben 18 gol: terzo gradino del podio per Quagliarella, che andando a segno contro il Cagliari settimana scorsa, ora è salito a quota 17 reti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DELLA VETTA

Questa settimana vediamo poi che la concorrenza per il titolo di Capocannoniere di Serie A è davvero alta: le distanze nella classifica marcatori sono davvero minime. Ecco dunque che appena sotto al podio, si accontenta della medaglia di legno Duvan Zapata, che con la maglia dell’Atalanta in questa prima parte di stagione ha messo a statistica ben 16 gol. Dietro al talento di Mister Gasperini ecco che ben figura Milik che per il Napoli ha mess a segno 14 gol: sono invece tutti fermi a 11 reti a test Caputo dell’Empoli e Immobile della Lazio (ansioso di rifarsi nel derby della capitale), mentre Petagna della Spal vanta 10 reti. Perde quindi ancora terreno Mauro Icardi: il bomber dell’inter ha segnato ad oggi solo 9 reti ma risulta ancora indisponibile nello spogliatoio di Spalletti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Ronaldo (Juventus) 19

Piatek (Milan) 18

Quagliarella (Sampdoria) 17

Zapata (Atalanta) 16

Milik (Napoli) 14

Caputo (Empoli), Immobile (Lazio) 11

Petagna (Spal) 10

Icardi (Inter), Pavoletti (Cagliari) 9



