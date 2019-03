Diretta Alessandria Pistoiese/ Streaming video e tv: quote, grigi favoriti (Serie C)

Alessandra Pistoiese, che sarà diretta dal signor Fabio Pasciuta, si gioca sabato 2 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Il nuovo allenatore dell’Alessandria, Alberto Colombo, ha esordito con un pari nel derby piemontese sul campo del Gozzano. Continua il digiuno di vittorie per i grigi che mantengono comunque tre punti di vantaggio sulla Pistoiese, che è reduce nel posticipo del lunedì da una sconfitta interna nel derby toscano contro il Siena. Orange comunque con un buon margine di sicurezza sulla zona play out, anche se l’ultimo periodo di campionato è stato altrettanto avaro di soddisfazioni rispetto ad un’Alessandria che a sua volta non vince in campionato dallo scorso 26 dicembre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandra Pistoiese non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire in esclusiva per tutti gli abbonati al sito elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PISTOIESE

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I grigi padroni di casa giocheranno con Cucchietti in porta e una difesa a tre schierata con Prestia, Gazzi e Agostinone. A Gemignani sarà affidata la fascia destra e a Panizzi la fascia sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno Maltese, Chiarello e Bellazzini. In attacco spazio a De Luca al fianco di Coralli. Risponderà la Pistoiese con Meli in porta alle spalle di una difesa a quattro con El Kouakibi, Llamas, Dossena e Cagnano schierati da destra a sinistra. Terzetto di centrocampo con Regoli, Vitiello e Luperini titolari, mentre in attacco Fanucchi e Cellini sosterranno da trequartisti l’unica punta di ruolo, Momenté.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, l’Alessandria Allenata da Alberto Colombo giocherà col 3-5-2, mentre il modulo di partenza scelto dal mister della Pistoiese, Antonino Asta, sarà il 4-3-2-1 ad ‘albero di Natale’. All’andata le due formazioni hanno pareggiato a reti bianche in casa degli orange, mentre l’Alessandria si è aggiudicata con il punteggio di 3-1 l’ultimo match allo stadio Moccagatta in campionato, il 10 dicembre 2017, con una doppietta di Fischnaller e un gol di Fissore.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sull’Alessandria per la conquista dei tre punti in casa contro la Pistoiese. Vittoria interna quotata 2.00 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.15 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 3.65 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.20 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.55 da Bet365.



