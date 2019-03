Diretta Carpi Ascoli/ Streaming video DAZN: partita speciale per Castori (Serie B)

Carpi Ascoli, che viene diretta dal signor Marco Rapuano ed è in calendario sabato 2 marzo alle ore 15.00, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. La vittoria in casa contro lo Spezia aveva restituito entusiasmo agli emiliani, che perdendo invece a Cosenza nel turno infrasettimanale hanno visto invece complicarsi di nuovo il loro cammino in chiave salvezza. L’Ascoli dopo aver espugnato Cremona ha invece compiuto un ulteriore passo avanti in classifica martedì scorso, pareggiando 2-2 allo stadio Del Duca contro il Foggia. In classifica il Carpi resta penultimo, a -2 dai play out e a -5 dalla salvezza diretta, l’Ascoli con due partite in meno rispetto alle ultime quattro della classe vanta invece 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione dopo gli ultimi due risultati positivi ottenuti in campionato. Partita speciale per Fabrizio Castori, ascolano purosangue e oggi nuovamente allenatore del Carpi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carpi Ascoli non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un’esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI ASCOLI

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Cabassi di Carpi. I padroni di casa emiliani schiereranno Piscitelli in porta e una linea a quattro di difesa col tedesco Pachonik laterale di destra, Pezzi laterale di sinistra e Sabbione e Poli impiegati com difensori centrali. A quattro anche la linea di centrocampo con Ronaldo e Piscitella esterni di fascia rispettivamente a destra e a sinistra e il senegalese Coulibaly e Vitale impiegati come centrali. Marsura sarà il trequartista di supporto all’unica punta di ruolo, Arrighini. Risponderà l’Ascoli con il serbo Milinkovic-Savic in porta e una difesa a quattro con Laverone, Brosco, Valentini e Rubin schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra. Il terzetto di centrocampo sarà composto dal ghanese Addae, da Frattesi e da Casarini, mentre l’altro serbo Ninkovic si muoverà da trequartista alle spalle del duo Beretta-Rosseti.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-4-1-1 scelto come modulo di partenza dal tecnico del Carpi, Castori, ed il 4-3-1-2 impiegato dal mister dell’Ascoli, Vivarini. Il match d’andata allo stadio Del Duca si è chiuso con una vittoria di misura dell’Ascoli sul Carpi, 1-0 con rete decisiva messa a segno da Cavion. Carpi vincente il 4 novembre 2017 nell’ultimo precedente casalingo contro i bianconeri con tripletta di Malcore e poker fissato da Carletti.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita i pronostici vedono l’incontro tra Carpi ed Ascoli in perfetto equilibrio. Vittoria interna quotata 2.75 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.00 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 2.70 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.25 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.60 da Bet365.



