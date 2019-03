Diretta Castellana Siena/ Streaming video e tv: sfida salvezza (Volley)

Castellana Siena, diretta dagli arbitri Marco Braico e Luca Saltalippi, è la partita in programma oggi sabato 2 marzo al Pala Florio: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00 nella 23^ giornata del Campionato di volley maschile di Serie A1. Ecco che il decimo turno di ritorno della Superlega si apre oggi con la diretta tra Castellana e Siena, anticipo e scontro ai gradini più bassi della classifica: un vero duello per la salvezza quindi nel primo campionato italiano. Controllando la classifica però vediamo bene che tra le due compagini è certamente quella guidata da Mister Cichello a vantare un miglior piazzamento, ma se controlliamo gli ultimi risultati, vediamo che nessuno in campo ha molto da sorridere.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Castellana e Siena sarà visibile anche in diretta tv sul digitale terrestre: diretta tv confermata alle ore 18,00 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match di volley maschile, tramite il servizio gratuito raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA CASTELLANA SIENA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima, la diretta tra Castellana e Siena vedrà in campo al Pala Florio i due club più in crisi del campionato della serie A1. La classifica della Superlega in questo senso è ben chiara: la squadra barese oggi padrona di casa ha appena segnato un solo successo in stagione, proprio pochi giorni fa contro Latina. Un timido raggio di sole quindi nello spogliatoio di Mister Di Pinto, che però non è sufficiente di fronte al gran numero di KO rimediati fino ad oggi (tra cui spicca la deludente prestazione messa in campo contro Ravenna). Non ha però molto da sorridere neppure Siena: la squadra toscana infatti ha inaugurato nella sfida contro Modena l’8 dicembre scorso una nuova serie di risultati negativi, che hanno affossato in classifica la squadra di Cichello. Vedremo però che dirà oggi il campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA