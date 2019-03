Diretta Cuneo Arezzo/ Streaming video e tv: quote, toscani favoriti (Serie C)

Cuneo Arezzo, partita diretta dal signor Gianpiero Miele, si gioca sabato 2 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Pareggiando contro l’Arzachena il Cuneo ha ribadito una volta di più il suo spirito combattivo e la voglia di lottare per conquistare la salvezza a discapito delle continue penalizzazioni per irregolarità amministrative che stanno rendendo un calvario il cammino in campionato della formazione piemontese. Dopo la vittoria di misura ottenuta in casa contro l’Olbia domenica scorsa, l’Arezzo si è preso invece il secondo posto in classifica alle spalle dell’Entella e, al di là delle velleità di promozione diretta, i toscani sembrano in grado di puntare a un ruolo da protagonisti nei play off per la Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cuneo Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire in esclusiva per tutti gli abbonati al sito elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO AREZZO

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Fratelli Paschiera. I padroni di casa del Cuneo giocheranno con Cardelli in porta e una difesa a quattro con Celia a destra, Cristini e Santacroce centrali e Castellana esterno laterale mancino. I quattro di centrocampo saranno il gambiano Bobb a destra, il romeno Marin a sinistra e Kanis e il bosniaco Suljic centrali. In attacco lo svizzero Gissi farà coppia con Defendi. Risponderà l’Arezzo con Pelagotti in porta e una difesa a quattro con Luciani, Burigotti, Pinto e Sala schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra. I tre di centrocampo saranno Foglia, Serrotti e Buglio, mentre Rolando come trequartista ispirerà la manovra offensiva del duo Brunori-Cutolo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Cuneo allenata da Cristiano Scazzola giocherà col 4-4-2, mentre il modulo di partenza scelto dal mister dell’Arezzo, Alessandro Dal Canto, sarà il 4-3-1-2. Due pari a reti bianche tra le due squadre negli ultimi match disputati in campionato, ad Arezzo nel match d’andata di questo torneo e a Cuneo nell’ultimo precedente in Piemonte disputato il 7 aprile 2018. L’Arezzo ha battuto per l’ultima volta il Cuneo in un match casalingo, il 19 novembre 2017.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sull’Arezzo per la conquista dei tre punti in trasferta contro il Cuneo. Vittoria interna quotata 2.95 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.95 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 2.40 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.30 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.50 da Bet365.



