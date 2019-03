Diretta discesa Kvitfjell/ Streaming video e tv: Paris all’assalto di Feuz (CdM sci

La diretta della discesa di Kvitfjell apre un weekend di importanza capitale nella Coppa del Mondo di sci per quanto riguarda le discipline veloci, anche se la cancellazione della discesa prevista ieri riduce il numero di punti ancora in palio. Oggi sabato 2 marzo si disputa dunque la discesa già prevista a Kvitfjell, seguita domani dal super-G, che erano le due gare in calendario nel programma originario sulle nevi della località norvegese sede dello sci alpino alle Olimpiadi di Lillehammer 1994 e da allora tappa fissa per la Coppa del Mondo. In copertina l’idolo locale Kjetil Jansrud, nuovo campione del Mondo di discesa grazie al trionfo ad Are davanti al connazionale Aksel Lund Svindal (che però nel frattempo si è ritirato), c’è però attesa soprattutto per il duello tra Beat Feuz e il nostro Dominik Paris per la conquista della Coppa di discesa. Gara dunque da non perdere, anche in ottica azzurra: andiamo allora subito ad indicare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Kvitfjell.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI KVITFJELL

La diretta della discesa di Kvitfjell avrà inizio alle ore 10.00, quando dunque prenderà il via questo fondamentale weekend per le discipline veloci in Coppa del Mondo. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Norvegia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: FAVORITI E AZZURRI

Durante la stagione, in discesa abbiamo avuto tanti protagonisti differenti, ma in prima fila abbiamo lo svizzero Beat Feuz e il nostro Dominik Paris, che adesso si contendono la Coppa di specialità. L’azzurro infatti è stato l’unico a vincere due discese, regalandoci meravigliosi successi sulle piste forse più difficili del circuito di Coppa del Mondo, cioè sulla Stelvio di Bormio e poi sulla Streif di Kitzbuhel, due piste che sono i “regni” di Dominik Paris e che ben descrivono il valore eccezionale di un discesista capace di domarle per così tante volte. In più c’è l’oro vinto ai Mondiali in super-G: la stagione di Paris è dunque già eccellente, adesso Dominik può renderla memorabile, perché è in corsa sia per la Coppa di discesa sia per quella di super-G (ci attendono dunque due giorni davvero importanti a Kvitfjell). Feuz invece è stato il più costante ai massimi livelli essendo salito sul podio in cinque delle sei discese di Coppa disputate, tuttavia settimana scorsa non era a Bansko a causa di problemi al ginocchio sinistro e di conseguenza resta qualche incognita sulle condizioni di forma del velocista elvetico. Abbiamo poi naturalmente il campione del Mondo Kjetil Jansrud, che avrà in più il vantaggio di sciare su nevi che conosce alla perfezione, anche se va detto che – acuto di Are a parte – questa è la peggiore stagione da molti anni a questa parte per Jansrud, dunque la discesa di Kvitfjell sarà per lui quasi più un’occasione di riscatto piuttosto che di conferma. Completando il novero dei possibili principali favoriti, doveroso citare l’austriaco Vincent Kriechmayr, altro discesista sopraffino e reduce da un doppio podio ai Mondiali di Are, dunque punta di diamante dello squadrone dell’Austria. Citazione d’obbligo infine per Christof Innerhofer, quest’anno molto continuo nel rendimento ai massimi livelli ed eccellente terzo nella classifica di discesa. Il nostro “capitano” è Paris, ma se fosse Innerhofer a renderci felici certamente non sarebbe un problema…



