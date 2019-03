Juventus Inter Primavera, diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani della sezione Aia di Empoli, si gioca alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 2 marzo 2019, per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. Anche a livello giovanile, questa sfida non può essere come tutte le altre, considerata la fortissima rivalità fra bianconeri e nerazzurri: riflettori puntati dunque su Juventus Inter Primavera, con una classifica decisamente interessante. La Juventus settimana scorsa ha vinto contro il Chievo, salendo a quota 32 punti e consolidando un prezioso sesto posto, che al termine della stagione regolare sarà l’ultimo valido per accedere ai playoff scudetto. L’Inter invece ha perso contro la Fiorentina, tuttavia in classifica i nerazzurri sono messi meglio: quinto posto con 36 punti nonostante una partita ancora da recuperare, per l’Inter è ancora ipotizzabile la corsa al secondo posto che varrà l’accesso alle Finali scudetto senza nemmeno dover passare dai playoff.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Juventus Inter Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 13.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER PRIMAVERA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Juventus Inter Primavera. Francesco Baldini potrebbe schierare i padroni di casa con il 4-3-3: Loria in porta, protetto da una retroguardia a quattro composta da Bandeira, Makoun, Gozzi e Anzolin. Il terzetto di centrocampo potrebbe invece essere formato da Portanova, Morrone e Fernandes, infine nel tridente d’attacco schieriamo i due esterni Monzialo e Kaly Sene ai fianchi del centravanti Markovic. L’Inter di Armando Madonna potrebbe rispondere con uno speculare 4-3-3: Dekic tra i pali, davanti a lui in difesa Zappa, Van Den Eyden, Nolan e Corrado da destra a sinistra; in mediana il possibile terzetto formato da Burgio, Pompetti e Gavioli, infine in attacco c’è l’imbarazzo della scelta e potremmo schierare Adorante affiancato da Mulattieri e Salcedo.



