Diretta Milan Sassuolo/ Streaming video e tv: Gattuso per vincere ancora (Serie A)

Milan Sassuolo, diretta dall’arbitro Paolo Valeri, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 2 marzo 2019. Naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Dopo il pareggio a reti bianche in Coppa Italia, Milan Sassuolo segna per i rossoneri di Gennaro Gattuso il ritorno in campionato, dove nelle ultime settimane tutto sta andando per il meglio in un 2019 davvero ottimo finora per il Milan, che dopo la sosta ha davvero cambiato ritmo, anche grazie agli acquisti di gennaio, ed ora è una seria candidata al quarto posto – o magari anche al terzo, anche se dal punto di vista pratico nulla cambierebbe tra il terzo e il quarto posto finale. Anche questa giornata potrebbe essere sulla carta favorevole, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi che non ha molto da chiedere a questa Serie A in cui naviga con assoluta tranquillità a quota 31 punti, dopo l’ultimo pareggio con la Spal. De Zerbi però l’anno scorso con il Benevento ha fatto molto male al Milan e a Gattuso: guai se i rossoneri abbassassero la tensione…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sassuolo è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (numero 202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Giuseppe Meazza in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

Dando uno sguardo adesso alle probabili formazioni di Milan Sassuolo, ecco che Gennaro Gattuso dovrebbe avere le idee molto chiare per quanto riguarda difesa e centrocampo, anche se in mediana c’è la variabile Kessie da tenere in considerazione: potrebbe dunque scalare in mediana Calhanoglu con inserimento di Castillejo in avanti, oppure possibile anche una maglia per Borini. In ogni caso, anche questo dubbio avrà ripercussioni sull’attacco, dove la certezza è il ritorno dal primo minuto di Suso, mentre non è da escludere un turno di riposo per Piatek, che vorrebbe dire spazio per Cutrone. Nel Sassuolo invece è squalificato Duncan, al suo posto giocherà uno fra Bourabia e Magnanelli. Roberto De Zerbi ha un dubbio per reparto: detto del centrocampo, ecco in difesa il ballottaggio tra Ferrari e Magnani, mentre in attacco Matri e Babacar si contendono il ruolo di prima punta fra Berardi e Djuricic.

PRONOSTICO E QUOTE

In chiusura, ecco uno sguardo anche al pronostico su Milan Sassuolo, affidandoci alle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 è nettamente favorito ed è dunque quotato a 1,47, mentre poi si sale in caso di pareggio a 4,50 per il segno X ed infine un colpaccio del Sassuolo varrebbe 6,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



