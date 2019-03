Diretta Novara Pro Vercelli/ Streaming video e tv: derby di fuoco! (Serie C)

Novara Pro Vercelli, che sarà diretta dal signor Mario Vigile, si gioca sabato 2 marzo alle ore 20.45, e sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Gran derby piemontese tra due squadre abituate negli ultimi anni a calcare il palcoscenico della Serie B e, per una stagione, anche la Serie A per quanto riguarda il Novara. I padroni di casa restano sulla soglia della zona play off e dopo due sconfitte contro Carrarese e Pro Patria è arrivato un pari contro la Pistoiese che non ha risolto granché i problemi. La Pro Vercelli è invece scivolata nell’ultimo turno disputato: ko a sorpresa in casa contro il Pisa ed Entella capolista lontana ora sei punti, per giunta con una partita disputata in più. La promozione diretta, che pareva a portata di mano, ora sembra più lontana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Pro Vercelli non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire in esclusiva per tutti gli abbonati al sito elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa schiereranno Di Gregorio tra i pali, Tartaglia in posizione di terzino destro e Visconti in posizione di terzino sinistro, con Bove e Rigione impiegati come difensori centrali. A centrocampo spazio al terzetto composto da Bastoni, Buzzegoli e Nardi, mentre Gonzales e l’argentino Schiavi giocheranno avanzati come trequartisti di supporto all’unica punta di ruolo, Eusepi. Risponderà la Pro Vercelli con Nobile a difesa della porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Berra, Milesi, Crescenzi e Mammarella. A centrocampo Bellemo e Schiavon saranno i playmaker arretrati di sostegno a Germano, Emmanuello e Gatto, incursori offensivi alle spalle dell’unica punta di ruolo, Morra.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Novara allenata da Giuseppe Sannino giocherà col 4-3-2-1, mentre il modulo di partenza scelto dal mister della Pro Vercelli, Vito Grieco, sarà il 4-2-3-1. Pari nel derby d’andata tra Novara e Pro Vercelli, in gol Gladestony e Cacia, entrambi su rigore. A Novara la Pro Vercelli ha vinto la sfida dell’anno scorso in Serie B, 0-1 con rete decisiva messa a segno da Morra. Il Novara non batte la Pro Vercelli in casa dal 2-0 del 13 dicembre 2012, sempre in cadetteria, con gol messi a segno da Perticone e da Gonzales su rigore.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono in maniera contenuta sul Novara per la conquista dei tre punti in casa contro la Pro Vercelli. Vittoria interna quotata 2.505 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 2.85 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.30 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.50 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA