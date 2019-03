Diretta Olbia Arzachena/ Streaming video e tv: le quote per il derby (Serie C)

Olbia Arzachena sarà diretta dal signor Simone Sozza e, in programma sabato 2 marzo alle ore 20.30, sarà una delle sfide nel calendario nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Derby sardo tra due squadre in crescita. Anche nell’ultimo match disputato ad Arezzo, pur perdendo di misura, l’Olbia ha dimostrato di poter credere nella salvezza diretta, mantenendo un margine di dieci punti di vantaggio proprio sull’Arzachena, attualmente al terzultimo posto. Dopo due vittorie consecutive la formazione allenata da Giorico ha pareggiato in casa contro il Cuneo: niente gol ma una solidità ritrovata che sicuramente potrà far comodo nella corsa salvezza, in attesa di avere notizie dalle traversie societarie dello stesso Cuneo e della Lucchese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olbia Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire in esclusiva per tutti gli abbonati al sito elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ARZACHENA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Nespoli di Olbia. I padroni di casa schiereranno Marson in porta e una linea difensiva a quattro schierata da destra a sinistra rispettivamente con Pinna, Bellodi, Iotti e Pisano. I tre di centrocampo saranno Vallocchia, Gemmi e Biancu, mentre l’argentino Peralta sarà il trequartista alle spalle del duo composto da Ogunseye e dal colombiano Ceter Valencia. Risponderà l’Arzachena con Pini tra i pali, Arboleda sull’out difensivo di destra e Trillo sull’out difensivo di sinistra, mentre Baldan e Moi saranno i centrali della retroguardia. Bonacquisti, Casini e La Rosa formeranno il terzetto di centrocampo, mentre Gatto sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo Cecconi-Sanna.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, l’Olbia allenata da Michele Filippi giocherà col 4-3-1-2, mentre il modulo di partenza scelto dal mister dell’Arzachena, Mauro Giorico, sarà il 4-3-1-2. All’andata è stata l’Arzachena ad aggiudicarsi il derby sardo, vittoria di misura firmata da una rete di La Rosa nel secondo tempo. In questa stagione si è già giocato ad Olbia in Coppa Italia lo scorso 5 agosto, 1-1 con pari in extremis dei padroni di casa di Ceter Valencia dopo il vantaggio di Sanna. Ultimo precedente di campionato allo stadio Nespoli con l’Olbia vincente 2-1 sull’Arzachena il 17 marzo 2018, decisivi i gol di Senesi e Ragaztu con gli ospiti a segno con Curcio.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sull’Olbia per la conquista dei tre punti in casa contro l’Arzachena. Vittoria interna quotata 1.75 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 4.85 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.10 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.60 da Bet365.



