Diretta Padova Crotone/ Streaming video DAZN: gli squali si sono sbloccati? (Serie B)

Padova Crotone, che sarà diretta dal signor Aleandro Di Paolo, si gioca sabato 2 marzo alle ore 15.00, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Nel turno infrasettimanale i veneti hanno tirato fuori l’orgoglio nel testacoda contro il Brescia: la prima della classe si è spaventata per il gol di Mazzocco, costretta a rimontare sull’1-1 con Ndoj. Il Padova resta ultimo in classifica ma solo a -4 dalla zona play out e i biancoscudati possono ancora giocarsi la permanenza in cadetteria. Non è da sbagliare la sfida col Crotone terzultimo, avanti tre lunghezze in classifica ma che si è ritagliato un martedì di gloria rifilando un rotondo 3-0 al Palermo e rinvigorendo così le speranze salvezza in una stagione difficilissima che ha messo gli Squali a rischio della seconda retrocessione consecutiva dopo quella dalla Serie A della scorsa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Padova Crotone non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un’esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA CROTONE

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa biancoscudati schiereranno Minelli in porta e una difesa a tre composta da Trevisan, Cherubin e Capelli. A centrocampo i centrali saranno Broh, Mazzocco e Cappelletti, con lo svizzero Morganella sulla fascia destra e Longhi esterno laterale mancino. In attacco il nigeriano Mbakogu farà coppia con il senegalese Baraye. Risponderà il Crotone con Cordaz estremo difensore alle spalle di una difesa a tre formata dall’argentino Curado, dal suo connazionale Spolli e dal finlandese Vaisanes. A centrocampo si muoveranno per vie centrali lo svedese Rohden, il libico Benali e Barberis, con Sampirisi esterno di destra e il croato Milic esterno di sinistra. In attacco il nigeriano Simy farà coppia con Pettinari.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, entrambe le squadre saranno schierate con il 3-5-2, sia il Padova allenato da Bisoli, sia il Crotone guidato in panchina da Stroppa. All’andata Crotone vincente 2-1 allo stadio Scida con i gol di Spinelli e Firenze, biancoscudati a segno con Bonazzoli. 0-0 nell’ultimo precedente a Padova datato 30 novembre 2013, al 16 aprile risale invece l’ultima vittoria in campionato dei veneti contro i calabresi con il punteggio di 2-1: in gol Iori e Cutolo per i padroni di casa, Ciano per gli ospiti.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, il match tra Padova e Crotone viene praticamente visto in perfetto equilibrio. Vittoria interna quotata 2.75 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.05 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 2.80 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.25 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.60 da Bet365.



