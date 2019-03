Diretta Pontedera Pro Patria/ Streaming video e tv: tigrotti in forma (Serie C)

Pontedera Pro Patria, partita che sarà diretta dal signor Nicola Donda, va in scena sabato 2 marzo alle ore 18.30 e sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Dopo una prima parte di stagione eccellente, i toscani stanno facendo registrare una frenata con due sconfitte consecutive subite contro la Pro Vercelli in casa e la Carrarese in trasferta. Meglio la Pro Patria che battendo l’Albissola tra le mura amiche ha mantenuto il sesto posto in classifica, dimostrando di poter puntare a recitare un ruolo da protagonista nei prossimi play off. Obiettivo questo che avrebbe sicuramente un valore aggiunto essendo i bustocchi neopromossi tra i professionisti in questa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pontedera Pro Patria non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire in esclusiva per tutti gli abbonati al sito elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PRO PATRIA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Mannucci di Pontedera. I padroni di casa schiereranno Biggeri in porta, Borri, Vettori e Benedetti titolari nella difesa a tre mentre Caponi, Serena e Calcagni saranno impiegati come centrali di centrocampo. La fascia destra sarà affidata a Mannini e la fascia sinistra a Masetti, mentre in attacco ci sarà spazio per Pinzauti e Tommasini. Risponderà la Pro Patria con Tornaghi tra i pali e Zaro, Battistini e Lombardoni titolari nella difesa a tre. La corsia laterale di destra sarà affidata a Mora la corsia laterale di sinistra a Galli, mentre Ghioldi, Bertoni e Colombo saranno i centrali di centrocampo. In attacco l’argentino Santana farà coppia con Mastroianni.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Pontedera allenato da Ivan Maraia giocherà col 3-5-2, stesso modulo di partenza scelto dal mister della Pro Patria, Ivan Javorcic. Unico precedente recente tra i due club tra i professionisti, il match d’andata di questo campionato con la Pro Patria vincente di misura a Busto Arsizio lo scorso 4 novembre, 1-0 sul Pontedera firmato da una rete di Gucci.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono, pur in un contesto di grande equilibrio, in maniera molto lieve sul Pontedera per la conquista dei tre punti in casa contro la Pro Patria. Vittoria interna quotata 2.50 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 2.85 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.40 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.50 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA