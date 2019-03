Diretta super-G Sochi/ Streaming video e tv: Goggia per la vittoria (Coppa del mondo)

La Coppa del mondo di sci fa tappa oggi 2 marzo 2019 a Sochi per la gara di super-G femminile, che proverà ad aprire un weekend già molto tormentato per il Circo Bianco. L’appuntamento al resort di Rosa Chutor era particolarmente atteso e non solo perché qui cinque anni si fa si sono disputate le Olimpiadi invernali: in palio infatti vi saranno gli ultimi punti (prima della prova di Andorra) validi per la classifica della disciplina e si fa sempre più vicino il momento in cui verrà consegnata l’ambita coppetta di cristallo. Essendo saltate tutte le prove di discesa nei giorni scorsi, non si può disputare la libera e si proverà ad effettuare due super-G, naturalmente se il meteo lo consentirà. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Sochi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI SOCHI

La diretta del super-G di Sochi avrà inizio alle ore 8.30, secondo il fuso orario italiano, quando si presenterà al cancelletto di partenza la prima atleta in gara oggi. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Russia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SUPER-G SOCHI: LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Le protagoniste più attese in discesa sarebbero state le austriache Nicole Schmidhofer e Ramona Siebenhofer che si stanno contendendo di fatto il titolo stagionale per la Coppa del mondo di sci. Chi è invece fuori dai giochi è la terza in classifica la slovena Ilka Stuhec che si è infortunata gravemente al ginocchio pochi giorni fa a Crans Montana: la discesista iridata però ha confermato che al seguito della caduta non sarà necessario ricorrere all’intervento chirurgico e con un po’ di riposo potrà presto tornare in pista. Se poi consideriamo lo squadrone azzurro, ecco che la protagonista più attesa in Russia non può che essere Sofia Goggia, tornata alla grande dopo l’infortunio. Dopo l’esperienza dolce amara ai mondiali, la bergamasca è tornata in Coppa vincendo con una prestazione esemplare la prova di discesa di Crans Montana e di certo è pronta a regalarci altre emozioni. Con lei poi non mancheranno l’appuntamento con il super-G di Sochi anche Federica Brignone e Elena Curtoni. L’assenza di Mikaela Shiffrin sarà invece pesante, perché la campionessa del Mondo a questo punto perde ben due super-G e i 200 punti in palio.



