Tottenham Arsenal, in diretta da Wembley, è il derby di Londra che fa cominciare con il botto la ventinovesima giornata della Premier League inglese 2018-2019. L’appuntamento sarà infatti alle ore 13.30 italiane (12.30 locali) di oggi pomeriggio, sabato 2 marzo, proprio nel prestigioso scenario di Wembley, attualmente casa degli Spurs. La classifica del campionato sorride, sia pure con differenze ridotte, al Tottenham che è terzo con 60 punti proprio davanti all’Arsenal, quarto con 56 punti. L’esito del turno infrasettimanale chiuso appena tre giorni fa ha dato tuttavia indicazioni ben diverse: i Gunners infatti hanno ottenuto una perentoria vittoria per 5-1 contro il Bournemouth, mentre il Tottenham ha perso 2-0 un altro delicato derby di Londra, quello contro il Chelsea di Maurizio Sarri. Dalle Coppe invece arrivano buone notizie per tutti: il Tottenham ha vinto 3-0 l’andata degli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund, l’Arsenal invece si è qualificato per gli ottavi di Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Arsenal sarà naturalmente disponibile su Sky, che detiene i diritti per l’Italia della Premier League. L’appuntamento sarà dunque sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, rispettivamente numero 201 e 203 della piattaforma satellitare. Se non potranno mettersi davanti a un televisore oggi alle ore 13.30, ricordiamo infine che per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video garantita da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM ARSENAL

Parlando delle probabili formazioni di Tottenham Arsenal, Mauricio Pochettino si augura che i suoi facciano meglio rispetto a mercoledì sera contro il Chelsea. Difficile comunque una rivoluzione nei titolari: ipotizziamo il 4-2-3-1 con Lloris in porta e davanti a lui da destra a sinistra Aurier, Sanchez, Alderweireld e Davies; in mediana la coppia formata da Sissoko e Wanyama, sulla trequarti invece Lucas Moura a destra, Eriksen centrale e Son a sinistra in appoggia alla prima punta Kane. La risposta dell’Arsenal di Unai Emery dovrebbe invece concretizzarsi nel 3-4-2-1 con Papastathopoulos, Koscielny e Monreal nella retroguardia a tre davanti a Leno, qualche dubbio in più a centrocampo dove proviamo ad ipotizzare titolari Jenkinson, Suarez, Torreira e Kolasinac, infine in attacco Ozil e Mkhitaryan in appoggio al centravanti Aubameyang.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, notiamo che il pronostico di Tottenham Arsenal secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai sorride ai padroni di casa. Il segno 1 infatti è quotato a 2,05, mentre in caso di successo esterno dell’Arsenal (naturalmente segno 2) la quota sarà di 3,50. Quota molto simile a questa infine per il pareggio: il segno X infatti vale 3,60 volte la posta in palio.



