Probabili formazioni/ Lazio Roma: quote, Manolas verso il recupero (Serie A)

Lazio Roma si gioca stasera alle ore 20.30 all’Olimpico: riflettori puntati dunque sul derby della Capitale, match sempre fondamentale per la stagione delle due formazioni. Lazio Roma vale infatti per la sempre ambitissima supremazia cittadina e naturalmente anche per i tre punti che metterà in palio, molto pesanti per la corsa ad un posto nella prossima Champions League. La Lazio è reduce dalla fatica di Coppa Italia, per la Roma invece c’è in vista il ritorno contro il Porto, ma naturalmente nel giorno del derby non ci sono altre partite che possono distrarre biancocelesti e giallorossi dall’obiettivo della vittoria nella stracittadina. In attesa dunque di vedere le due squadre scendere in campo, ecco le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lazio Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo pure alle quote per il pronostico su Lazio Roma, un derby come sempre molto equilibrato. L’agenzia di scommesse Snai quota a 2,50 la vittoria della Lazio (segno 1) mentre con un successo della Roma (segno 2) si arriverebbe a 2,65. Più stuzzicante la quota per un pareggio, perché il segno X varrebbe 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

LE SCELTE DI INZAGHI

Parlando delle probabili formazioni di Lazio Roma, ecco che sembra al termine l’emergenza che ha afflitto a lungo Simone Inzaghi, anche se la situazione a Formello non è ancora del tutto ottimale. Tra i giocatori che stanno rientrando c’è pure Luis Alberto, che dovrebbe agire in appoggio a Immobile nel 3-5-1-1 della Lazio – in alternativa allo spagnolo, sarebbe pronto Correa. Nel cuore della mediana ecco Lucas Leiva in cabina di regia, affiancato dalle mezzali Parolo e Milinkovic-Savic, qualche dubbio invece c’è sulle fasce, dove i favoriti sono Romulo a destra e Lulic a sinistra, anche se per quest’ultimo resta ancora un minimo di cautela. In difesa invece non dovrebbero esserci sorprese, con la retroguardia a tre formata da Bastos, Acerbi e Radu davanti al portiere Strakosha.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

In casa Roma, cominciamo proprio dalla difesa, dove sembra rientrato l’allarme legato a Manolas. Il greco dunque ha buone possibilità di affiancare Fazio nella coppia centrale davanti ad Olsen, con Florenzi a destra e Kolarov a sinistra per completare la retroguardia a quattro titolare. In mediana non c’è alcun dubbio sull’ennesimo derby da titolare per capitan De Rossi, potrebbe invece esserci un ballottaggio tra Nzonzi e Cristante per affiancarlo, anche se il francese appare favorito. Un ballottaggio si profila anche sulla linea della trequarti, fra Lorenzo Pellegrini e Perotti: non si tratta di un ballottaggio “puro”, perché i due agirebbero in posizioni naturalmente differenti e di conseguenza dalla scelta di uno piuttosto che dell’altro dipenderebbe anche il piazzamento di Zaniolo, comunque sicuro titolare al pari di El Shaarawy nel trio alle spalle della prima punta, che sarà certamente Dzeko.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Durmisi, Patric, Luiz Felipe, Marusic, Badelj, Jordao, Correa, Cataldi, Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Wallace, Lukaku, Berisha.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Santon, Juan Jesus, Karsdorp, Coric, Cristante, Perotti, Pastore, Kluivert, Schick.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Under.



