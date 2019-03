Probabili formazioni/ Milan Sassuolo: quote, Conti favorito su Calabria (Serie A)

Milan Sassuolo si gioca oggi pomeriggio alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per l’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Andiamo allora a vedere quali sono le ultime notizie a poche ore dal fischio d’inizio a proposito delle probabili formazioni di Milan Sassuolo, tenendo conto del fatto che per i rossoneri di Gennaro Gattuso sarà una nuova tappa della lunga corsa verso il quarto posto che in questo momento va molto bene per il Milan, mentre il Sassuolo scenderà in campo soprattutto per cercare di fare bella figura, pur senza pressanti esigenze di classifica. Il Milan sicuramente avrà più motivazioni, tuttavia la serenità del Sassuolo promette insidie da non sottovalutare…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico per Milan Sassuolo secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Favorito il segno 1, che è dato a 1,45, si sale poi fino a 4,25 in caso di pareggio (segno X) per toccare infine l’accattivante quota 7,00 in caso di segno 2, per il quale naturalmente servirebbe una vittoria esterna da parte del Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE SCELTE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Milan Sassuolo le scelte di Gennaro Gattuso non si discostano da quello che è ormai il suo undici titolare in queste settimane felici per il Milan. Una certa cautela resta per quanto riguarda Kessie, che martedì sera in Coppa Italia ha abbandonato il campo prima della mezz’ora: un suo forfait porterebbe Calhanoglu ad agire da mezzala con Castillejo nel tridente offensivo, dove naturalmente Piatek sarà la prima punta e Suso si prenderà la maglia come esterno destro, anche se non è da escludere del tutto una chance per Cutrone (ma come si fa a tenere fuori il polacco in questo periodo?). In difesa Conti sembra favorito su Calabria a destra, mentre a sinistra si rivede Ricardo Rodriguez; in mezzo giocherà ancora Musacchio al fianco di capitan Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma. Ci resta da completare il centrocampo, con Bakayoko e Paquetà ormai titolari fissi, anche se Biglia ormai è sempre più pronto ad un utilizzo in pieno regola.

LE MOSSE DI DE ZERBI

Roberto De Zerbi affronterà Milan Sassuolo con un modulo speculare a quello di Gattuso, il 4-3-3 che è un marchio di fabbrica dei neroverdi. In difesa Lirola dovrebbe avere la meglio come terzino destro su Adjapong, così come Peluso è favorito su Magnani per affiancare Ferrari nella coppia centrale davanti a Consigli, mentre Rogério sarà il terzino sinistro. A centrocampo il grande ex Locatelli agirà da mezzala alla pari di Bourabia al fianco di Sensi che sarà il playmaker di un centrocampo purtroppo privo dello squalificato Duncan. Nel tridente offensivo si segnala invece un ballottaggio tra Matri (altro ex della partita) e Babacar per il ruolo di centravanti, mentre le due ali dovrebbero essere Domenico Berardi e Djuricic: il primo è stato a lungo una vera e propria bestia nera per il Diavolo, il secondo è ormai un titolare stabile di questa squadra pur priva di Boateng, che avrebbe dato un tocco ancora più speciale alla partita contro il Milan.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 39 Paquetà, 14 Bakayoko, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 19 Piatek, 7 Castillejo. All. Gattuso.

A disposizione: 25 Reina, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 20 Abate, 17 Zapata, 23 Strinic, 79 Kessie, 20 Biglia, 4 Mauri, 93 Laxalt, 11 Borini, 63 Cutrone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caldara, Bonaventura.

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 31 Ferrari, 13 Peluso, 6 Rogério; 73 Locatelli, 12 Sensi, 68 Bourabia; 25 Berardi, 30 Babacar, 9 Djuricic. All. De Zerbi.

A disposizione: 79 Pegolo, 98 Adjapong, 3 Demiral, 23 Magnani, 5 Lemos, 4 Magnanelli, 11 Scamacca, 19 Odgaard, 10 Matri, 34 Di Francesco, 99 Brignola.

Squalificati: Duncan.

Indisponibili: Marlon, Sernicola.



