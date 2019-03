Probabili formazioni Serie A/ Le mosse degli allenatori per la 26^ giornata

Questo fine settimana si accende un nuovo turno per il primo campionato italiano ed è quindi arrivato il momento di esaminare da vicino quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie A, studiate in vista della 26^ giornata. Di certo gli allenatori hanno studiato con cura le proprie mosse anche perchè il calendario ci mostra alcuni incontri davvero importanti, come il Derby della Capitale tra Lazio Roma o il big match per la vetta della classifica di campionato tra Napoli e Juventus. In ogni caso con tre punti messi in palio nessuno vorrà presentarsi in campo impreparati anche se come al solito non saranno pochi gli assenti annunciati. Andiamo a controllare dunque quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A per le partite della 26^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PARMA (sabato, ore 15,00)

Per le probabili formazioni di Serie A di questo turno, gli azzurri dovrebbero puntare ancora su un attacco a due, con Farias in coppa con Caputo. Sarà modulo a 3 in attacco per i ducali con Gervinho, Inglese e Biabiany in avanti dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO (sabato, ore 18.00)

Gattuso potrebbe dover fare a meno di Kessie, fermo in infermeria per un guaio muscolare rimediato in Coppa: potrebbe giocare Laxalt al posto dell’ex Atalanta al centro con Bakayoko e Paquetà. Mediana a tre anche per i neroverdi, con l’ex Locatelli, titolare con Sensi e Bourabia.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA (sabato, ore 20.30)

Attenzione a Manolas che dovrebbe dare forfait per un problema alla caviglia: Di Francesco lo sostituirà con Juan Jesus al centro del reparto a 4 in difesa, già composto da Florenzi, Fazio e Kolarov. Difesa a tre per la Lazio con Patric, Radu e Acerbi dal primo minuto all’Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CHIEVO (domenica, ore 12.30)

Dopo il turno di stop comminato dal giudice sportivo ritroveremo Rincon dal primo minuto in campo nella mediana a cinque che vedrà dal primo minuto al centro anche Baselli e Meitè, con Ansaldi e Aina ai lati. Reparto a 4 per il Chievo con Leris, Rigoni, Dioussè e Stepinski, visto che Hetemaj è fermo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FROSINONE (domenica, ore 15,00)

Potremmo rivedere il 4-3-1-2 per il Genoa che quindi punta di nuovo su Bessa sulla tre quarti a sostegno di Sanabria e Kouamè. Attenzione poi al 3-5-2 avversario con Pinamonti in coppia con Ciano dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SAMPDORIA (domenica, ore 15.00)

Ballottaggio aperto tra i pali degli estensi: Viviano è quindi messo in dubbio con Gomis. Pochi problemi per Giampaolo nella 26^ giornata, eccettuata la squalifica di Ekdal (maturata nel match contro il Cagliari), che darà a Vieiria spazio a centrocampo assieme a Praet e Linetty.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA (domenica, ore 15.00)

Sono parecchi gli acciaccati in casa bianconera in questo turno di Campionato tra gli assenti ricordiamo anche Fofana, il quale però è stato fermato dal giudice sportivo. Qualche assente lo conta anche Mihajlovic, come ad esempio Pulgar ancora out per squalifica: occhio però a Palacio che è finalmente tornato a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA (domenica, ore 18.00)

Sfida più che prestigiosa a Bergamo: Gasperini non rinuncerà al 3-4-2-1 con in avanti Ilicic, Gomez e Zapata di nuovo tutti in grande condizione di forma. Sarà tridente offensivo per i viola di Pioli, con Gerson, Muriel e Chiesa in camp dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS (domenica, ore 20,30)

Per il big match della Serie A Ancelotti e Allegri punteranno solo sui propri giocatori più in forma: il tecnico campano punterà sul duo Milik-Insigne in avanti mentre la Vecchia Signora non rinuncerà al trittico Dybala-Mandzukic-Ronaldo.



