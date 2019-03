Probabili formazioni Serie B/ Le mosse degli allenatori per la 27^ giornata

Il secondo campionato italiano torna in campo per la 27^ giornata ed è quindi arrivato il momento di esaminare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Come possiamo immaginare, tutti i tecnici stanno preparando con cura le partite: ormai non manca troppo al termine della stagione regolare e pure i match messi in calendario sono prestigiosi. Dopo l’anticipo tra Foggia e Cosenza di venerdi infatti saranno ben 4 gli incontri che avranno luogo di sabato, tra cui la sfida tra Palermo e Lecce, che vede i rosanero a caccia di riscatto dopo il pesante KO subito in settimana con il Crotone. Saranno poi tre gli incontri previsti per domenica e la 27^ giornata di chiuderà con la sfida tra Livorno e Benevento, prevista per il Monday night. Andiamo ora a vedere nel dettaglio le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B di questo fine settimana.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CITTADELLA

Per le probabili formazioni di Serie B, ovviamente le leonessa farà affidamento su Torregrossa e il capocannoniere del campionato Donnarumma per guidare l’attacco. Risponderà una difesa a 4 del Cittadella con titolari Benedetti, Drudi, Adorni e Ghiringhelli.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI ASCOLI

Per la sfida casalinga i falconi dovrebbero riproporre Arrighini e Marsura in attacco: sarà a due punte offensive anche lo schieramento dei bianconeri, con in campo dal primo minuto Beretta e Rosseti, titolari contro il Foggia.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA CROTONE

Nella 27^ giornata di campionato i biancoscudati non rinunceranno a Mazzocco dopo il gol al Brescia: con lui nella mediana a 5 rivedremo anche Morganella, Broh, Cappelletti e Longhi. Centrocampo a 5 per gli squali con le maglie titolari sulle spalle di Milic, Barberis, Benali, Rohden e Sampirisi.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO LECCE

Rosanero a caccia del riscatto e in campo con il 3-4-1-2 che vedrà in difesa davanti a Pomini Szyminski, Bellusci e Rajkovic: i giallorossi risponderanno con un modulo a 4 con Almici, Bianchetti, Dawidowicz e Vitale in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SALERNITANA

Umbri in campo seguendo il 4-3-1-2 come modulo con Sadiq e Melchiorri in avanti sostenuti da Verre sulla tre quarti: i granata in attacco scommetteranno ancora una volta sul duo Jallow-Calaio, pur con Djuric a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SPEZIA

Per le probabili formazioni di Serie B di questo turno, i delfini sceglieranno ancora Monachello e Mancuso per l’attacco: i liguri risponderanno con una difesa a 4 con Augello, Crivello, Terzi e Vignali titolari.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA VENEZIA

Gli scaligeri si affideranno al 4-3-3 e a una mediana composta da Faraoni, Gustafssson e Laribi dal primo minuto: sarà centrocampo a 3 per i lagunari con le maglie da titolari consegnate a Citro, Schiavone e Segre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA