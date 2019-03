Ecco che al via della 26^ giornata di campionato non possono mancare i pronostici di Serie A stilati dalla nostra redazione per le partite di questo primo fine settimana del mese di di marzo. Prima però di esaminare da vicino, quote, scommesse e pronostici di Serie A vediamo che ci offre il programma di questo turno, a dir il vero davvero ricco di match interessanti. Dopo l’anticipo occorso ieri tra Cagliari ed Inter, ecco che la giornata di sabato si aprirà con la sfida tra Empoli e Parma, seguita dall’incontro Milan-Sassuolo: vero big match sarà il derby della Capitale, previsto alle ore 20,30. Calendario intenso anche per la giornata di domenica: qui gli occhi di tutti saranno ovviamente sullo scontro al vertice atteso tra Napoli e Juventus al San Paolo, con fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Diamo ora uno sguardo da vicino ai pronostici di Serie A fissati alla vigilia del turno.

PRONOSTICO EMPOLI PARMA (sabato, ore 15,00)

Per i pronostici di Serie A appare complicato dare il titolo di favorito per la sfida al Castellani: i due club non hanno alle spalle un grande stato di forma e la relativa vicinanza in classifica non aiuta. Va però detto che nel turno di andata i ducali hanno vinto tra le mura di casa (ma i precedenti più recenti sono in favore dei toscani). Staremo a vedere.

PRONOSTICO MILAN SASSUOLO (sabato, ore 18,00)

Benche la squadra neroverde sia sempre un avversario ostico, va pure detto che il Milan approda alla 26^ giornata in grande stato di forma. Gattuso, pur dovendo gestire il turno di Coppa Italia, ha tutte le carte in mano per trovare un nuovo successo in campionato.

PRONOSTICO LAZIO ROMA (sabato, ore 20,30)

Trattandosi del Derby, il pronostico è ovviamente più aperto che mai: entrambi gli schieramenti poi non si presentano all’Olimpico al top della forma visto i tanti giocatori infortunati (l’ultimo il giallorosso Manolas, titolare in difesa per Di Francesco). La sfida è aperta.

PRONOSTICO TORINO CHIEVO (domenica, ore 12,30)

Contro il fanalino di coda della classifica di Serie A ci si attendono solo un successo da parte del Torino: i granata poi stanno vivendo un ottimo momento visto gli ultimi risultati positivi recuperati.

PRONOSTICO GENOA FROSINONE (domenica, ore 15,00)

Al Ferraris, il successo non dovrebbe sfuggire a Cesare Prandelli: i canarini poi sono di ritorno da due KO di fila e poterebbero fare ancora molta fatica in trasferta. Ci si aspetta comunque una partita difficile: non dimentichiamo che il Frosinone è in piena zona rossa e sta facendo di tutto per mettersi in salvo a fine stagione.

PRONOSTICO SPAL SAMPDORIA (domenica, ore 15,00)

Benchè in stagione la squadra estense abbia fatto vedere buone cose, di fatto il pronostico del match è tutto per la compagine blucerchiata nella 26^ giornata di campionato. I liguri poi sono di ritorno dal successo ottenuto contro il Cagliari solo la settimana scorsa, pur discusso.

PRONOSTICO UDINESE BOLOGNA (domenica, ore 15,00)

I friulani potrebbero mettere in difficoltà il Bologna, ma il favore del pronostico è tutto per i felsinei che pure pochi giorni fa hanno messo a lungo in difficoltà pure la capolista Juventus.

PRONOSTICO ATALANTA FIORENTINA (domenica, ore 18,00)

Sia la Dea che i viola approdano al turno con la grande necessità di mettere a segno tre punti in campionato: ecco che ci attende un match davvero vivace e dall’esito incerto dove il singolo episodio potrebbe anche decidere il risultato finale.

PRONOSTICO NAPOLI JUVENTUS (domenica, ore 20,30)

Per il big match di San Paolo tutto potrebbe accadere in campo: la capolista sta mostrando segni di sofferenza ma pare difficile vedere la Juventus non favorita al successo finale, vista anche la posta in gioco. Pare in grande forma invece la squadra campana, che quindi potrebbe anche fare il colpaccio casalingo e ridurre di un poco il distacco in classifica.



