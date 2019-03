Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (27^ giornata)

Dopo l’intenso turno infrasettimanale ecco che il campionato di Serie B torna protagonista ed è quindi arrivato il momento di considerare anche i pronostici fissati dalla nostra redazione alla vigilia di questa importante 27^ giornata della cadetteria. Prima però di controllare da vicino quote, scommesse e pronostici di Serie B vediamo che cosa ci riserva questo turno, l’ottavo del ritorno. La 27^ giornata di Serie B in realtà è già iniziata ieri con l’anticipo tra Foggia e Cosenza. Per la giornata di sabato sono quindi attesi solo 4 incontri con due fasce orarie, alle ore 15.00 e 18.00. Programma fitto anche per domenica con 3 sfide, mentre lunedì si disputerà in terra toscana il posticipo tra Livorno e Benevento. Andiamo quindi a esaminare da vicino che cosa ci possono dire i pronostici di Serie B fissati per i match della 27^ giornata.

PRONOSTICO BRESCIA CITTADELLA (sabato, ore 15.00)

Forte della prima posizione in campionato, pur dopo il pareggio recuperato contro il Padova in settimana, la Leonessa è chiaramente la favorita al successo quest’oggi, anche se i granata rimangono un avversario pericoloso.

PRONOSTICO CARPI ASCOLI (sabato, ore 15.00)

Benché i falconi abbiano dalla loro il fattore campo, di certo ci si aspetta una grande prestazione da parte dell’Ascoli che pure vanta uno stato di forma importante oltre che un piazzamento in graduatoria migliore nel confronto.

PRONOSTICO PADOVA CROTONE (sabato, ore 15.00)

Per i pronostici di Serie B è non difficile figurare l’esito della partita all’Euganeo benché si tratti di uno scontro tra i gradini più bassi della classifica. Se è vero che gli squali sono appena sopra in graduatoria, va anche detto che i biancoscudati sono riusciti a bloccare il Brescia solo pochi giorni fa.

PRONOSTICO PALERMO LECCE (sabato, ore 18.00)

Dopo il 3-0 subito pochi giorni fa in campionato contro il Crotone, pare difficile dare ai rosanero il favore del pronostico: va poi detto che i giallorossi registrano appena un punto in meno dei siciliani e potrebbero oggi trovare anche il sorpasso.

PRONOSTICO PERUGIA SALERNITANA (domenica, ore 15.00)

Scontro diretto al Curi, tra due club che registrano appena un punto di differenza in graduatoria. Visto lo stato di forma simile appare complicato individuare un favorito, ma di certo gli umbri hanno dalla loro il fattore campo in questo turno.

PRONOSTICO PESCARA SPEZIA (domenica, ore 15.00)

Favoriti dal fattore campo, i delfini non dovrebbero mancare la vittoria domenica contro i liguri, benché la squadra bianconera sia di ritorno da un grande successo ai danni del Livorno.

PRONOSTICO VERONA VENEZIA (domenica, ore 21.00)

Considerando classifica, stato di forma e fattore campo, non esitiamo a dare ai gialloblu il favore del pronostico per questo turno della Serie B: i lagunari rimangono però un avversario da non sottovalutare.



