Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (26^ giornata)

Il primo campionato italiano torna di scena e oggi 2 marzo 2019 attendiamo quindi i primi risultati di Serie A che ci arrivano dai campo impegnati nella 26^ giornata della stagione. Dopo l’atteso anticipo di ieri tra Cagliari e Inter (2-1) poi molto è cambiato nella graduatoria generale e molto accadrà anche oggi visto il valore degli incontri messi in calendario. Come anticipo della 26^ giornata infatti il programma ufficiale ci mostra appena tre incontri ma tutti di grandissimo valore. Non scordiamo poi che essendo ormai alla settima giornata del turno di ritorno, i tre punti messi in palio paiono davvero ben pesanti, sia per decidere la vetta che le prossime retrocessione nel campionato cadetto. In attesa di conoscere come i risultati di Serie A modificheranno oggi la graduatoria vediamo quali saranno i campi impegnati in questo sabato. Si comincerà alle ore 15,00 con la sfida al Castellani tra Empoli e Parma, mentre alle ore 18,00 a San Siro si accenderà la partita tra Milan ed Sassuolo. Big match serale alle ore 20,30 all’Olimpico poi con il Derby della capitale tra Lazio e Roma.

RISULTATI SERIE A: IL BIG MATCH

Come visto prima, tra i risultati di serie A attesi oggi, spicca chiaramente la sfida della capitale tra Lazio e Roma, attesa alle ore 20,30 all’Olimpico. Il match è più che mai prestigioso ma non solo per il clima rovente da stracittadina, i protagonisti chiamati in campo o anche solo la lunghissima storia e le promesse di spettacolo. Basti vedere che cosa ci dice anche la classifica e il percorso fatto in stagione dalle due squadre. A fare formalmente gli onori di casa nella 26^ giornata di campionato sarà la Lazio, che dopo il pareggio per 0-0 in Coppa Italia contro il Milan e pure l’esclusione dalla Europa League, ha molto da riscattare e Immobile e i suoi chiaramente puntano al derby con occasione per rilanciarsi in campionato. Non meno motivati ovviamente i giallorossi di Di Francesco. La squadra della Lupa ha fatto passi da gigante in Champions League, ma ha molto da fare ancora in Serie A. La classifica poi ci ricorda che la Roma è quindi quarta con 44 punti e siede di fronte alla Lazio che però ne registra appena 38. Ci aspettiamo davvero di tutto in campo all’Olimpico questa sera.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Empoli Parma

Ore 18,00 Milan Sassuolo

Ore 20,30 Lazio Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 69

Napoli 56

Inter 47

Milan 45

Roma 44

Lazio, Atalanta, Torino 38

Fiorentina, Sampdoria 36

Sassuolo 31

Genoa, Parma 29

Cagliari 27

Spal 23

Udinese 22

Empoli 21

Bologna 18

Frosinone 16

Chievo 10





