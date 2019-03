Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (27^ giornata)

Dopo un intensissimo turno infrasettimanale ecco che il campionato cadetto torna di scena in questo sabato 2 marzo 2019 dove sono quindi attesi i primi risultati della Serie B nella 27^ giornata. E’ stata una settimana davvero complicata quindi per i club protagonisti nella seconda serie Italiana: eppure il termine della stagione regolare si fa sempre più vicino e la lotta infuria sia nella parte alta che al fondo della classifica, che chiaramente cambierà non poco dopo i risultati di Serie B che ricaveremo oggi. Il programma infatti è ben intenso per la ottava giornata di ritorno della cadetteria e prevede ben 4 incontri, con in campo le squadre che sono scese in campo solo lo scorso martedi. Tornando ai campi impegnati oggi per i risultati di Serie B vediamo che alle ore 15,00 la giornata di sabato avrà inizio con la sfida tra Brescia e Cittadella: alla stessa ora poi avranno inizio anche Carpi-Ascoli e Padova-Crotone. Alle ore 18.00 sarà invece la volta della partita tra Palermo e Lecce, prevista tra le mura del Barbera.

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA IN VETTA

Considerando quindi i risultati di Serie B raccolti in settimana per il turno infrasettimanale, vediamo bene che la lotta nei primi gradini della classifica infuria anche nella 27^ giornata di campionato. Ecco quindi che il Brescia approda a questo nuovo banco di prova forte della prima posizione con ben 47 punti: neppure il pareggio incassato con il Padova pochi giorni fa ha fermato la cavalcata della leonessa, ben diretta verso la promozione in Serie A. Alle spalle delle rondinelle inseguono a distanza gli stregoni, forti dei 43 punti incassati, mentre lasciano spazio i rosanero: i siciliani infatti sono reduci dal KO contro il Crotone e con solo 42 punti non disperano ancora di ottenere la promozione diretta nel primo campionato. Alle spalle la concorrenza però è grande: troviamo infatti a quota 41 punti Pescara e Lecce oltre che il Verona ancora indietro e fermo a 39 punti. Occhi puntati poi su Salernitana e Spezia, ultimi due club nella top eight delle squadre che quindi avrebbero accesso ai prossimi play off a fine stagione.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Brescia Cittadella

Ore 15:00 Carpi Ascoli

Ore 15:00 Padova Crotone

Ore 18:00 Palermo Lecce

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 47

Benevento 43

Palermo 42

Pescara, Lecce 41

Verona 39

Salernitana, Spezia 34

Cittadella, Cosenza 33

Perugia 32

Ascoli 29

Cremonese 27

Venezia, Foggia 26

Livorno 23

Crotone 22

Carpi 21

Padova 19



