Dopo anche gli appuntamenti di Coppa Italia, ecco che il terzo campionato torna sotto ai riflettori e già oggi sabato 2 marzo attendiamo i primi risultati di Serie C validi per la 29^ giornata del campionato. Dando un occhio subito al calendario vediamo che saranno appena due i gironi impegnati in campo, ovvero il Gruppo A e il B, sebbene per quest’ultimo raggruppamento ci aspetta una sola partita. Non per questo però il programma dei match sarà meno intenso e entusiasmante: manca ormai sempre meno al termine della stagione regolare e i punti messi in palio paiono più che pesanti sia per decidere della vetta che dei prossimi play out retrocessione. Ecco dunque che il primo fischio d’inizio atteso oggi sarà alle ore 14,30: qui avranno luogo per i risultati di Serie C le sfide del gruppo A Albissola-Carrarese, Cuneo-Arezzo e Piacenza-Juventus U23 oltre a Fano-Albinoleffe, prevista nel girone B. Proseguendo nel programma segnaliamo che alle ore 16,30 avranno inizio le partite Alessandria-Pistoiese e Siena-Gozzano: alle 18,30 invece si accenderà solo Pontedera-Pro Patria. Programma intenso per la tarda serata: alle ore 20.30 è atteso il fischio d’inizio di Olbia-Arzachena e Pisa Entella, mentre alle ore 20.45 ecco Novara Pro Vercelli, atteso derby del Piola, che arriva per i biancoscudati dopo il brutto KO subito contro il Pisa.

RISULTATI SERIE C: CHE SUCCEDE NEL GIRONE A

Come visto prima elencando le partite, è certamente il girone A il grande protagonista di questo sabato, tutto dedicato ai risultati di Serie C. Vediamo dunque che accade nella classifica ufficiale, profondamente rimaneggiata dopo la nota vicenda del Pro Piacenza. Ecco che in vetta, grazie anche allo splendido successo recuperato pochi giorni fa sul Piacenza, l’Entella con ben 52 punti. I liguri, che pure devono ancora recuperare diversi incontri, capeggiano alle spalle di Arezzo (fermo a quota 49 punti) oltre che di Pro Vercelli e Piacenza fermi a 46 punti: chiude quindi la top five il Siena, con 45 punti a bilancio. Proseguendo ecco che nella lista dei primi dieci troviamo Pro patria, Carrarese, Pisa, Novara e Pontedera, con i toscani granata fermi a quota 33 punti e quindi con due di vantaggio sul Gozzano. A metà classifica, dopo i rossoblu troviamo alla 12^ piazza la Juventus U23 con 29 punti e uno in più di Olbia e due sull’Alessandria, bloccata nella seconda parte della graduatoria. Ci avviciniamo la zona rossa e troviamo di fila Pistoiese, Albissola e Arzachena: in fondo Lucchese e Cuneo, questo fanalino di coda con 11 punti finora ottenuti (ricordiamo però che al club sono stati sottratti finora ben 23 punti per decisione della federazione).

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 14,30 Albissola-Carrarese

Ore 14,30 Cuneo-Arezzo

Ore 14,30 Piacenza-Juventus U23

Ore 16,30 Alessandria-Pistoiese

Ore 16,30 Siena-Gozzano

Ore 18,30 Pontedera-Pro Patria

Ore 20,30 Olbia-Arzachena

Ore 20,30 Pisa-Entella

Ore 20,45 Novara-Pro Vercelli

CLASSIFICA

Entella 52

Arezzo 49

Pro Vercelli, Piacenza 46

Siena 45

Pro Patria, Carrarese 43

Pisa 42

Novara 35

Pontedera 33

Gozzano 31

Juventus U23 29

Olbia 28

Alessandria 27

Pistoiese 24

Albissola 19

Arzachena 18

Lucchese 13

Cuneo 11

GIRONE B

Ore 14,30 Fano-Albinoleffe

CLASSIFICA

Pordenone 57

Triestina 50

Feralpisalò 49

Sudtirol, Imolese 45

Monza 43

Ravenna 39

Sambenedettese, Fermana 37

Vicenza 36

V Pesaro, Ternana 33

Gubbio 32

Teramo, Renate, Rimini 31

Albinoleffe, Fano 28

Giana Erminio 26

V Verona 25



© RIPRODUZIONE RISERVATA