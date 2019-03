Video/ Foggia-Cosenza (1-0): highlights e gol della partita (Serie B, 27^ giornata)

Video Foggia-Cosenza 1-0: highlights e gol del match che ha aperto la 27^ giornata di Serie B 2018-19. Allo Zaccheria i padroni di casa ritrovano la vittoria e si rilanciano nella corsa verso la salvezza, dopo tre successi consecutivi si ferma la marcia dei silani che nelle ultime settimane si erano avvicinati addirittura alla zona play-off e stavano cominciando a nutrire ambizioni ben più importanti di una semplice salvezza. Questo KO non deve comunque far perdere la bussola agli uomini di Piero Braglia, protagonisti sin qui di una stagione da incorniciare: dopo aver ottenuto a sorpresa la promozione al termine dello scorso campionato, sovvertendo tutti i pronostici, in pochi pensavano di trovare il Cosenza con così tanto margine di vantaggio nei confronti della zona retrocessione, da qui a maggio la compagine calabrese dovrà stare attenta a non disperdere tutto il tesoretto accumulato finora. D’altro canto non mancano i rimpianti per gli ospiti che sullo 0-0 hanno gettato al punto un paio di occasioni importanti per portarsi in vantaggio, con Tutino e Mungo che hanno letteralmente graziato Leali mancando l’appuntamento con il gol. Ci ha pensato Dermaku a trovarlo, peccato che lo faccia nella porta sbagliata: nel tentativo di anticipare Agnelli su una punizione battuta da Kragl (tanto per cambiare uno dei migliori in campo), il difensore italo-albanese se la butta dentro da solo beffando l’incolpevole Perina (rimasto imbattuto per 291 minuti). A quel punto la partita si è trasformata in un assalto alla trequarti del Foggia, assalto che però non ha dato i suoi frutti e pur soffrendo e stringendo i denti, i satanelli sono riusciti a ottenere tre punti importantissimi che gli consentono, per il momento, di agganciare il Venezia anche se i lagunari hanno due partite in meno e in teoria potrebbero portarsi a +6 sulla formazione di Padalino. Il Cosenza può continuare a dormire sonni tranquilli, anche se il prossimo avversario – il Brescia lanciatissimo verso il ritorno in Serie A – è da far tremare le gambe.

VIDEO FOGGIA COSENZA: LE DICHIARAZIONI

A fine gara Marco Zambelli ha parlato a nome di tutto il Foggia: “Sapevamo che il Cosenza fosse in gran forma e ci avrebbe messo in difficoltà, siamo stati bravi a tenere botta. Potevamo giocare meglio e fare una partita più bella, alla fine sono arrivati i tre punti e questa è la cosa che conta di più, da oggi per noi comincia un nuovo campionato. Dobbiamo giocare sempre con il coltello tra i denti per dare il massimo e ottenere risultati, non abbiamo alternative visto che ci ritroviamo a sgomitare per non retrocedere e non possiamo assolutamente estrometterci dalla lotta. Nella ripresa ci siamo compattati nella nostra metà campo per difendere a tutti i costi il risultato, tre partite in una settimana si fanno sentire e nel finale la stanchezza era evidente, per fortuna abbiamo un pubblico caloroso ed esigente che però ti dà una carica incredibile nei momenti più difficili. Contro il Lecce ci aspetta un’altra battaglia, a maggior ragione trattandosi di un derby”.





