Davide Astori/ La moglie Francesca Fioretti racconta: ogni giorno è il 4 marzo

Pochi giorni dopo l’anniversario della morte di Davide Astori, la moglie Francesca Fioretti ha concesso una bella intervista a Vanity Fair in cui racconta la sua vita dopo il tragico 4 marzo 2018, il giorno in cui ci ha lasciati il difensore e capitano della Fiorentina: “Per me ogni giorno è il 4 marzo, in ogni cosa che faccio penso che Davide non c’è più. Un anno straziante, difficile e impegnativo. Parlare di lui al passato per me è impossibile. Mi è caduta addosso una tragedia che però mi ha fatto trovare forze che non sapevo di avere”, ha detto Fioretti, che con Astori ha avuto una figlia, Vittoria, nata il 17 febbraio 2016. Il cambio è stato repentino e Fioretti lo ha raccontato in modo sintetico ma molto efficace: “Prima ero soltanto Fra, una ragazza della mia età (34 tra pochi giorni, ndR), poi il destino mi ha rapinato e sono diventata Francesca, una donna che affronta sfide che non pensava di riuscire ad affrontare”.

DAVIDE ASTORI: LA MOGLIE FRANCESCA FIORETTI RACCONTA…

A quella età di certo l’ultima cosa a cui si pensa è di ritrovarsi in una situazione del genere, a maggior ragione se al tuo fianco c’è un campione di calcio, dunque un giovane uomo in perfetta forma e controllato – sappiamo che sono ancora in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità per la morte di Davide Astori. Per Francesca Fioretti dunque sono stati mesi molto difficili quelli dopo la morte di Astori: “Avevo paura di tutto, per mesi non ho acceso la tv né dormito nella stanza matrimoniale. Mi facevo accompagnare in bagno anche per lavarmi i denti, avevo paura di non saper più gestire mia figlia”. Bisogna però andare avanti: “Mi sono isolata tornando a fare le cose di sempre, lentamente ho ricostruito la mia stabilità. La vita continua”. Questo nonostante, nell’epoca dei social, c’è sempre chi riesce a fare polemica su qualsiasi cosa: “Non sono riuscita ad arrivare in tempo alla messa dello scorso 4 marzo in ricordo di Davide perché a quell’ora ho accompagnato mia figlia a scuola, quando sono arrivata era già finita. Così sono andata di pomeriggio. C’è chi ha insinuato cose spiacevoli ma non mi hanno ferita”. Resta il ricordo di Davide Astori, che la sua Francesca descrive così: “Un uomo eccezionale e riservato. Un bravo calciatori che si mostrava solo per la sua professione. Preferiva la vita reale”.

