Diretta Aydin Monza/ Streaming video e tv: Challenge Cup volley donne, finale andata

Aydin Monza, che sarà diretta dagli arbitri Petar Harizanov (Bulgaria) e Lars Rydland (Danimarca) si gioca alle ore 17:30 italiane di mercoledì 20 marzo, è la finale di andata della Challenge Cup 2018-2019 di volley femminile: al Mimar Sinan Spor Salonu la ProVictoria, che è solo alla terza stagione in Serie A1, proverà a fare la storia mettendo in bacheca il primo trofeo di sempre. Lo farebbe in una coppa internazionale, aumentando così il prestigio di una società che ha fatto passi da gigante in queste ultime stagioni; l’avversaria, l’Aydin, è sostanzialmente in una situazione molto simile perché è stata fondata soltanto nel 2010 e ha concorso a livello regionale fino a quattro anni fa. Nel 2018 ha acquistato il titolo dal Bursa Buyuksehir Belediye e in questo modo ha potuto partecipare non solo al massimo campionato nazionale ma, appunto, anche alla Challenge Cup. Ricordiamo che si gioca sulla formula del numero di set totali vinti; in caso di parità, nella partita di ritorno si procederà al golden set (un tie break con arrivo ai 15 punti). Vediamo dunque quali sono i temi principali della sfida, mentre aspettiamo la diretta di Aydin Monza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Aydin Monza non sarà trasmessa nel nostro Paese, ma sarà a disposizione un servizio di diretta streaming video per seguire la finale di andata di Challenge Cup femminile tramite la ben nota piattaforma DAZN. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando (tramite Chromecast) i vostri dispositivi al vostro televisore, ma sul vostro schermo potrete eventualmente installare direttamente l’applicazione, a patto di avere una smart tv con connessione a internet. Potrete inoltre consultare a titolo gratuito il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.cev.eu (selezionando la sezione di riferimento) oppure rivolgervi agli account ufficiali che la federazione e le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

RISULTATI E PRECEDENTI

Mentre aspettiamo la diretta di Aydin Monza, andiamo a vedere in che modo la ProVictoria ha raggiunto questa prestigiosa finale di Challenge Cup femminile. Il percorso della squadra brianzola, allenata da Miguel Angel Falasca, è iniziato a fine novembre 2018 con il successo sulle austriache del Prinz Brunnenbaum, battute 3-0 sia in casa che in trasferta; contro il Gent sono arrivati un 3-0 esterno e un 3-2 casalingo, ma anche a Monza la ProVictoria si è presa il primo set chiudendo subito la questione. Contro le russe del Kamnik la posta si è alzata ma Monza è stata devastante, imponendosi senza perdere set nel suo palazzetto e andando a vincere con un convincente 3-1 alla Sportna Dvorana; infine la semifinale, che si è disputata nelle ultime settimane e si è risolta al golden set. La ProVictoria ha vinto 3-2 sul campo di Le Cannet che però ha restituito il risultato in Brianza; la Pro Victoria ha però dominato il parziale decisivo vincendolo per 15-9, e si è così guadagnata il diritto di giocare una finale di Challenge Cup che adesso spera di condurre in porto prendendosi il titolo.



