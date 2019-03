Diretta Germania Serbia/ Streaming video e tv: bella sfida a Wolfsburg (amichevole)

Germania Serbia, diretta dall’arbitro scozzese Bobby Madden, è una partita amichevole in programma per questa sera, mercoledì 20 marzo 2019, alle ore 20.45 presso la Volkswagen Arena di Wolfsburg. Germania Serbia si annuncia come una partita stuzzicante. Da una parte ecco i tedeschi alla ricerca del riscatto: dopo le vittorie di Confederations Cup ed Europeo Under 21 nel 2017 sembrava che tutto fosse pronto per un nuovo Mondiale molto tedesco, invece la Germania ha vissuto un 2018 orribile con eliminazione al primo turno ai Mondiali e pure la retrocessione in Nations League. D’altro canto ecco una Serbia che ha grande talento a disposizione e cerca dunque di emergere a livello di risultati, seguendo l’esempio della Croazia, per quanto i cugini non siano di certo molto amati a Belgrado e dintorni. Oggi in palio non ci sarà nulla, ma Germania Serbia offre comunque numerosi spunti d’interesse e meriterà di essere seguita con attenzione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà disponibile in Italia la diretta tv di Germania Serbia, la partita amichevole di Wolfsburg che non sarà visibile nemmeno in diretta streaming video. Come riferimenti ufficiali dunque possiamo evidenziare i siti Internet e i profili sui social network delle due Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SERBIA

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Germania Serbia. La Nazionale tedesca sta vivendo un importante ricambio generazionale e Joachim Low stasera dovrebbe proporre un 3-4-3 con Neuer in porta; davanti a lui retroguardia a tre con Sule, Rudiger e Ginter titolari; in mediana un possibile quartetto sarebbe costituito da Lehrer, Kroos, Kimmich e Schulz; infine il tridente d’attacco, in cui i possibili titolari dovrebbero essere Sané a destra, Werner prima punta e Gnabry esterno sinistro. Stuzzicante la Serbia, che è ricca di “italiani” e anche di vari nomi emergenti nel panorama internazionale. In difesa due titolari dovrebbero essere Milenkovic della Fiorentina e il capitano Kolarov terzino sinistro. In mediana potrebbe trovare posto il granata Lukic, ma va definita la posizione di Milinkovic-Savic, che potrebbe infatti trovare posto anche sulla linea dei trequartisti entrando in questo caso in ballottaggio con Gacinovic. Molto intrigante l’attacco: come ala sinistra avremo Tadic dell’Ajax mentre la prima punta è Jovic dell’Eintracht.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Germania Serbia, in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Appaiono favoriti i tedeschi padroni di casa a Wolfsburg, infatti il segno 1 è quotato ad appena 1,45 volte la posta in palio; si sale poi a 4,25 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine chi credesse nella vittoria della Serbia verrebbe ripagato in caso di segno 2 ben 6,50 volte la posta in palio.



