Diretta Italia Belgio U19/ Streaming video tv: inizia l’Elite Round per Europei 2019

Italia Belgio U19 si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 20 marzo, presso lo stadio Euganeo di Padova: si tratta della partita che apre l’Elite Round per le qualificazioni agli Europei 2019, torneo nel quale abbiamo raggiunto la finale lo scorso luglio. Dopo aver superato il primo turno, la nazionale di Federico Guidi affronterà ora questo girone che si concluderà il prossimo martedì, con altre tre squadre avversarie che, oltre ai Diavoli Rossi, saranno Serbia e Ucraina. C’è un solo posto per la fase finale degli Europei, il che significa che l’Italia dovrà essere perfetta o quasi; tuttavia la formula della UEFA stabilisce che sia un Paese singolo ad ospitare il girone e questo onore è toccato a noi, il che naturalmente aumenta le possibilità che gli Azzurrini centrino il pass per questa manifestazione. Il Belgio come sappiamo è una nazionale tosta, che ha saputo formare tanti giovani interessanti e lanciarli nel calcio che conta; sarà una sfida assolutamente da non sottovalutare anche per questo motivo. Andiamo comunque a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Italia Belgio U19 in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco dello stadio Euganeo, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita e le scelte dei due Commissari Tecnici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Belgio U19, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita delle qualificazioni agli Europei di categoria, ma potrete comunque avere accesso alle informazioni utili tramite i profili ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network. Consigliamo in particolare l’account Twitter, che trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO U19

Per Italia Belgio U19, e in generale per questo Elite Round delle qualificazioni agli Europei, Federico Guidi ha convocato 21 calciatori; il CT dovrebbe puntare nuovamente su un 4-3-3 con Carnesecchi a difendere la porta con Bettella e Gozzi Iweru schierati come difensori centrali, mentre in qualità di terzini agiranno Bellanova e Candela. A centrocampo Salvatore Esposito si piazza in cabina di regia; le due mezzali, che hanno capacità di inserirsi negli spazi, saranno invece Gavioli e Portanova ma con Samuele Ricci che potrebbe giocarsi la maglia dal primo minuto; allo stesso modo Fagioli è in competizione per agire sull’esterno offensivo e proverà a scalzare Riccardi e Salcedo Mora, che comunque restano i favoriti per iniziare la partita di Padova. A fare da prima punta dovrebbe essere Petrelli, che appare favorito sia su Merola che su Piccoli.



