Diretta Miami Open 2019/ Berrettini Hurkacz streaming video e tv, orario (tennis)

Al Miami Open 2019 è finalmente arrivato il momento di giocare: il torneo di tennis, che da quest’anno si è trasferito rispetto alla solita sede del Crandon Park (a Key Biscaine) fa parte della categoria Atp Master 1000 e Wta Premier Mandatory, dunque stiamo parlando dei livelli più alti a parte gli Slam e di un appuntamento che, arrivando immediatamente dopo Indian Wells – che si è concluso la scorsa domenica – forma il Sunshine Double. Vincere entrambi i tornei consecutivamente rappresenta un motivo di orgoglio per tutti i giocatori; nella storia non sono in tanti ad esserci riusciti e in questa stagione chi avrà l’occasione di mettere le mani sull’obiettivo sarà Dominic Thiem, per il torneo maschile (che ha come campione in carica John Isner), e la sorprendente Bianca Andreescu per quello femminile. Spiccano purtroppo anche le assenze: Rafa Nadal, che ha dato forfait a Indian Wells appena prima di giocare la semifinale contro Roger Federer, e Juan Martin Del Potro che era rientrato dopo la frattura della tibia ma ha capito di non poter essere ancora competitivo. Out anche Andy Murray, ovviamente: il britannico si è operato all’anca e ha detto di stare molto meglio, ma il suo rientro a tutti gli effetti dovrebbe comunque avvenire a Wimbledon per l’addio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento con la diretta tv del Miami Open 2019 è con due emittenti: il torneo maschile sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguirlo su Sky Sport Arena (canale 204) usufruendo dell’applicazione Sky Go per attivare – su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – la diretta streaming video. Il torneo femminile invece è sulla web-tv federale, al numero 64 del televisore (o anche al 224 del bouquet Sky); in questo caso la diretta streaming video è disponibile visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Miami Open è www.miamiopen.com; i corrispettivi account sui social network, consultabili gratuitamente, sono facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

DIRETTA MIAMI OPEN 2019: GLI ITALIANI

Nella diretta del Miami Open 2019 troveremo ovviamente anche gli italiani: nel tabellone femminile è presente la sola Camila Giorgi – che aveva saltato Indian Wells – testa di serie numero 29 e dunque in scena dal secondo turno, visto che tutte le giocatrici del seeding godono del bye. L’italo-argentina giocherà contro una tra Anna Schmiedlova e Tatjana Maria, e potrebbe incrociare Sloane Stephens al terzo turno: nel caso sarà subito una sfida contro la campionessa in carica, che deve ancora ritrovarsi in questo inizio di stagione. Tanti i protagonisti nel tabellone maschile: sia Fabio Fognini (testa di serie numero 15) che Marco Cecchinato (numero 14) sono già al secondo turno e dovranno riscattare il pessimo Indian Wells, per il sanremese ci sarà uno tra Mikhail Kukushkin e Guido Andreozzi – ma soprattutto un potenziale incrocio con Novak Djokovic agli ottavi – mentre il palermitano se la vedrebbe con Christopher Eubanks e Damir Dzumhur, per poi avere eventualmente un terzo turno con David Goffin (in calo) e un ottavo contro Alexander Zverev, che scala a testa di serie numero 2 per l’assenza di Nadal. Gli altri azzurri, entrambi in campo oggi, sono Matteo Berrettini, che testa il suo percorso di crescita contro il giovane polacco Hubert Hurkacz (cliente non semplice, ha giocato i quarti a Indian Wells) e Thomas Fabbiano, il cui avversario sarà il bielorusso Ilya Ivaskha. Entrambi possono qualificarsi al secondo turno, soprattutto il pugliese che dà la sensazione di partire favorito; vedremo poi quanta strada faranno nel torneo. Paolo Lorenzi invece affronta nelle qualificazioni il sorprendente Felix Auger-Aliassime, il giovane canadese già capace di centrare la finale a Rio De Janeiro qualche settimana fa.



