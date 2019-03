Diretta Monza Belgorod/ Streaming video tv: finale per la Vero Volley (Challenge Cup)

Monza Belgorod sarà diretta dagli arbitri Sotirios Delikostidis (Grecia) e Nikola Micevski (Macedonia), si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 20 marzo ed è la finale di andata della Challenge Cup 2018-2019 di volley maschile: alla Candy Arena la Vero Volley, una società che sta ancora crescendo e che sta provando a raggiungere le migliori squadre della nostra pallavolo, va a caccia di quella che sarebbe la più grande soddisfazione della sua storia, ovvero una coppa nazionale e soprattutto il primo trofeo messo in bacheca. Naturalmente riuscire a centrare l’impresa non sarà affatto semplice: i russi del Belgorod sono i campioni uscenti della Coppa CEV e hanno vinto anche in tre occasioni la Champions League, cosa che naturalmente li pone come favoriti per il titolo anche se, al netto del trionfo dell’anno passato, è da qualche stagione che i risultati sono in calo. Ad ogni modo la squadra di Fabio Soli ha ben poco da perdere: si gioca con la formula del quoziente set e dunque la Vero Volley dovrà provare a sfruttare il fattore campo questa sera per prendersi una vittoria convincente, che aumenterebbe le possibilità di prendersi la Challenge Cup. Ricordando che la finale di ritorno sarà tra una settimana esatta, andiamo subito a presentare i temi principali nella diretta di Monza Belgorod che inizia ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monza Belgorod, ma sarà possibile seguire l’evento sulla ben nota piattaforma di DAZN e dunque questa finale di andata della Challenge cup di volley si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio di diretta streaming video potrà essere sfruttato anche collegando (tramite Chromecast) i vostri dispositivi al vostro televisore, ma sul vostro schermo potrete eventualmente installare direttamente l’applicazione, a patto di avere una smart tv con connessione a internet. Per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare le pagine ufficiali che il Vero Volley mette a disposizione sui social network, e che naturalmente sono visitabili gratuitamente.

RISULTATI E PRECEDENTI

Un breve excursus prima di Monza Belgorod ci dice che il Vero Volley ha dovuto affrontare un lungo cammino per arrivare a giocarsi questa finale di Challenge Cup: una strada cominciata dai sedicesimi di finale con una qualificazione ottenuta ai danni degli estoni del Parnu, con una doppia vittoria per 3-0. La posta ovviamente si è alzata nei turni successivi, ma i brianzoli hanno continuato a splendere in campo internazionale: agli ottavi Monza ha avuto ragione della Stella Rossa e anche in questa occasione non ha concesso un singolo set alla squadra serba, qualificandosi così per i quarti dove è arrivato il doppio successo ai danni del Calcit Kamnik. Qui, la Vero ha per la prima volta perso un parziale (il primo dell’andata, giocata in casa) ma è stato l’unico concesso ai russi; in semifinale splendida impresa contro lo Sporting Lisbona, perché dopo aver perso alla Candy Arena (al tie break, e facendosi rimontare due set di vantaggio), i brianzoli sono andati nella capitale portoghese e hanno ottenuto uno splendido 3-0. Arrivare in finale con un bilancio di sette vittorie e una sola sconfitta, perdendo appena 4 set, depone certamente a favore della squadra di Fabio Soli; adesso si tratta di salire l’ultimo gradino della scala che porta al titolo della Challenge Cup, un gradino che è il più complicato ma che a questo punto diventa assolutamente superabile.



